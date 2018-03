Vuilnisbakkeneten, mmm!

Als je je bord niet leeg eet, is dat een schande voor de ‘arme kindertjes in Afrika’. Klinkt dat bekend? Toch gooien we met z’n allen best veel weg. In juli maakte het voorlichtingsbureau Milieu Centraal bekend dat per Nederlands huishouden tussen de 10 en 15 procent van alle etenswaren wordt weggegooid. Dat is per persoon per jaar zo’n 55 kilo, wat neerkomt op 2 miljard euro. De Universiteit van Wageningen berekende dat daarnaast het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor nog eens 2 miljard euro aan verspilde producten.

Freegans vinden dat zonde. Zij vinden het onzin dat er in het voedselproductieproces mensen en dieren worden uitgebuit. En dat we van die productie zoveel verspillen. Als tegengeluid en oplossing leeft een freegan van alles dat over is: bruikbaar voedsel, kleding en andere spullen zoals meubels. Als ze het niet zelf gebruiken, delen ze het uit. Freegans zijn meestal niet arm of dakloos, ze willen een statement maken. Ze hebben een alternatief systeem naast het kapitalistische systeem. Maar freegan-zijn is vooral avontuurlijk: je weet ’s ochtends niet wat je ’s avonds eet. En gezellig, een freegan kookt vaak voor meerdere mensen tegelijk.

Het woord freegan is een mix van de Engelse woorden free (vrij) en vegan (veganist). Freeganisme ontstond rond 1995 uit antiglobalisme en milieubewegingen. De groep Food not Bombs (Voedsel geen Bommen) serveerde voor het eerst vegetarische en veganistische maaltijden, en alles was afkomstig van geschonken en gevonden voedsel. In die tijd is ook de term dumpster diving (vuilnisbakduiken) ontstaan.

Freeganisme is een opkomende trend in – hoe kan het ook anders – de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Via www.meetup.com spreken freegans geregeld af voor een freegan diner, een debat of een trashtour. Je leest het goed, er zijn georganiseerde vuilnisuitjes in Seattle, Los Angeles en op verschillende plekken in Groot-Brittannië. In Nederland is er nog geen georganiseerde freeganclub. Iets dat in de buurt komt, is Genoeg, een opiniërend lifestylemagazine over meer doen met minder. Wat de doelgroep van dit magazine gemeenschappelijk heeft met freegans, is dat ze zich niet neerleggen bij de verspilcultuur.

Op YouTube staat uitleg over het hoe en waarom van freeganisme in de minidocumentaire The Free Life. ‘The best things in life are free’ is de strekking van dit zes minuten durend filmpje. Volgens The Free Life gooien supermarkten en groothandelaren het meeste weg. Ze kopen (te) groot in omdat het voor hen goedkoper is. Dat brengt twee nadelen met zich mee. De kwaliteit van het voedsel ligt lager en er wordt veel verspild.

Marc Weijts, filiaalmanager van een C1000 in Rotterdam, vindt het zonde dat hij elke dag zoveel moet weggooien, „maar het klopt”, zegt hij. Weijts vult aan: „Ons visitekaartje zijn volle schappen. Als wij rond vier uur ’s middags geen brood meer hebben, zijn wij een slechte supermarkt. We vullen de schappen voortdurend aan, waardoor we aan het einde van de dag een overschot hebben”.

Het klinkt simpel, leven van wat over is. Maar is dat het ook? Kun je makkelijk aan afvalvoedsel komen? Ik was voor een dagje een freegan. Eten wordt bij verschillende supermarkten gewoon via de achterdeur naar buiten gesluisd, zo blijkt. Maar de desbetreffende supermarkten willen dat niet aan de grote klok hangen. „Graag zonder naamsvermelding in de krant, anders staat straks de hele buurt op de stoep.”

Aan het einde van een drukke marktdag is het ook goed scoren. Iedereen ruimt op en er worden ladingen rijpe groenten en fruit de vuilnisbak in gegooid. De reden? „Ik sta pas over drie dagen weer op de markt en dan is deze avocado allang verrot, moppie.”

Er is een Rotterdamse bioboer die het begrip zelfs kent: „Ik ben parttime freegan.” Hij kookt geregeld gratis voor muzikanten en kunstenaars in een cultureel centrum. De bioboer overlaadt me met knapperige broccoli, appels en wortels. De buurman gooit er twee biologische broden bovenop.

De kaasboer kijkt toe van een afstandje. Eén blik zijn kant op is genoeg. Hij geeft twintig dozen eieren mee. „Ze zijn te klein, de consument koopt ze niet. Maar ze zijn wel kakelvers.” Bij sommige koopmannen moet je lief lachen, bij anderen even onder de kraam duiken om op te rapen wat net op de grond is gevallen.

De opbrengst is enorm: een auto vol groenten, fruit, bakken filet americain (die direct de prullenbak ingaan), gevulde aardappels, geitenmelk, Franse kazen (schimmel mag) yoghurtdrank en zelfs slagroomtaarten. Als freegan moet je goed op je zintuigen vertrouwen. Kijk naar de houdbaarheidsdatum, maar voel en ruik vooral goed naar de producten. Bij vis en vlees extra goed. Pocheren, of goed doorbakken is een veilige optie bij twijfel. Dan kook je de bacteriën eruit. Schimmel op een kaas is niet erg, die snijd je zo weg. Van schimmel in brood daarentegen kun je wel goed ziek worden.

Terwijl ik ingrediënten probeer te matchen met de in mijn hoofd aanwezige recepten, stroomt de keuken vol met vrienden. We eten vissalade, wortel-mosterd- en komkommersoep (heel leuk samen in één kom), bruchetta van gegrilde paprika en een frittata met feta. De tafel wordt gedekt, de (gekochte) flessen wijn gaan open, we toasten op de overdaad en genieten van een heerlijk diner. Als ik iedereen zie genieten van de wentelteefjes met vers fruit, durf ik niet meer te vertellen dat het een vuilnisbakkenmenu is. Een week later bel ik een van mijn vriendinnen om het alsnog te zeggen. „Dat méén je niet”, is haar reactie. Ze is behoorlijk onder de indruk, want „het was echt lekker. En er zijn geen ziekmeldingen geweest.”

Hoe leef je als freegan? Zoek op ‘freegan’ op YouTube voor veel freeganfilmpjes. Freegans in de buurt opsporen: www.frappr.com/freegans. Er is nog geen Nederlandse freeganist gesignaleerd. Ben jij er een? Dan kun je je aanmelden. Voor trashtours en meer: www.meetup.com. Kijk het vak af op www.freegankitchen.com. Zij organiseren bijeenkomsten in New York en Londen. En verder: www.freegan.info en www.genoeg.nl