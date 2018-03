VS leveren Israël radarsysteem

De Verenigde Staten hebben recentelijk Israël een radarsysteem geleverd dat is bedoeld om raketten te onderscheppen die van dichtbij en verderaf, tot een afstand van 2.000 kilometer, zijn afgevuurd. Dat hebben Israëlische veiligheidsfunctionarissen gisteren meegedeeld.

Daarmee doelden zij met name op Iran, dat volgens Israël heimelijk kernwapens bouwt, en de Libanese shi’itische organisatie Hezbollah, een bondgenoot van Iran, dat eveneens als een bedreiging wordt gezien.

De radarinstallatie, volgens het Amerikaanse blad Defense News een systeem dat bekend staat als FBX-T, wordt bemand door 120 Amerikaanse militairen. Volgens Israëlische analisten geeft Washington met de levering van het radarsysteem de boodschap af dat het tegen een Israëlische aanval op de Iraanse nucleaire installaties is, maar het land niet onbeschermd wil laten.

De Britse krant The Guardian meldde vorige week dat de Amerikaanse regering afgelopen mei een verzoek van de Israëlische premier Olmert had afgewezen om de Iraanse installaties te mogen aanvallen. President Bush zou tegen Olmert hebben gezegd dat het onwaarschijnlijk was dat hij in zijn laatste periode als president nog van mening zou veranderen. Iran ontkent overigens dat het in het geheim kernwapens ontwikkelt. (AP)