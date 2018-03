Voorzitter Dierckx lekt noodplan zelf Brussel, 29 sept. Filip Dierckx, de net aangetreden bestuursvoorzitter van de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar Fortis, maakte gisteren ongewild details over het reddingsplan voor zijn bedrijf wereldkundig. Een fotograaf legde het conceptpersbericht vast dat Dierckx in handen had, kort voor de Fortis-topman een ontmoeting had met de Belgische premier Yves Leterme, minister Wouter Bos van Financiën en voorzitter Jean-Claude Trichet van de Europese Centrale Bank. Hoofdpunten van het akkoord, dat uren later zou worden bekendgemaakt, waren al helder: miljarden van de Belgische en Luxemburgse overheden voor Fortis, verkoop van het vorig jaar verworven belang in ABN Amro „voor xx miljard euro aan XXX” en het vertrek van president-commissaris Maurice Lippens. Met de pen staat het cijfer 10 geschreven bij de beoogde miljardenprijs voor ABN Amro. Foto Reuters Belgian-Dutch financial services group Fortis Chief Executive Filip Dierckx holds documents as he arrives for a meeting with Dutch Finance Minister Wouter Bos, ECB President Jean-Claude Trichet and Belgian Prime Minister Yves Leterme in Brussels September 28, 2008. Fortis faced a takeover or break-up as European Central Bank President Trichet held emergency talks with Dutch and Belgian lawmakers to restore faith in the Belgian-Dutch financial group. Trichet, who as ECB head is responsible for safeguarding financial stability in the euro zone, joined Leterme in Brussels in a bid to secure the future of Fortis, including a partial or full sale or some form of state intervention, a source familiar with the situation said. REUTERS/Yves Herman (BELGIUM)

REUTERS