Volodin bewijst zich als meesterpianist

Klassiek Alexei Volodin, piano. Gehoord: 28/9 Concertgebouw, Amsterdam.

‘Hoeden af, heren, een genie!’, schreef Schumann in 1831, nadat hij voor het eerst Chopin had horen spelen. De jonge Russische pianist Alexei Volodin (1977), die zondag zijn sublieme debuutrecital gaf in de serie Meesterpianisten in het Amsterdamse Concertgebouw, verdient hetzelfde onthaal.

Twee wapenfeiten markeren de internationale doorbraak van Volodin: in 2003 won hij het Géza Anda Concours in Zürich en in 2005 veroverde hij Parijs met zijn debuutrecital in het Théâtre des Champs-Elysées. Er volgden recitals in Europa en Amerika, en concerten met topdirigenten als Maazel, Chailly en Zinman. De jonge Rus is de favoriete pianist van Gergjev, met wie hij alle Beethoven-concerten gaat opnemen. Net als Gergjev is Volodin een vrije geest, die zich laat inspireren en benevelen door de gemoedsbewegingen van de partituur.

Volodin begon pas op zijn negende, maar de duizelingwekkende pianistiek van Volodin komt zo moeiteloos en natuurlijk over, dat muziek van meet af aan zijn moedertaal moet zijn geweest.

Meteen al met zijn verfijnde opening van Schuberts Impromptu nr. 1 betoverde de jonge Rus met zijn magische toucher, waarmee hij een ongekende rijkdom aan klankkleuren weet op te roepen. Volodin liet Schubert van binnenuit openbloeien, als een zeldzame bloem die door zijn teerheid maar nauwelijks daglicht verdraagt.

In Beethovens Sonate nr. 32 ruimden schemerzoete dromen het veld voor een tumultueuze titanenstrijd met de elementen. Vooral het Allegro con brio ed appassionato klonk als een bloedstollende avonturenroman, waarin Volodin met godenvleugels uitsteeg boven al het aardse getob en zelfs de grimmigste fugatische passages liet oplichten met een zweem van lichtvoetige elegantie.

In de geest van Rachmaninov speelde Volodin met technisch raffinement en zwaarmoedige expressiviteit diens 6 Moments musicaux op. 16, waarna hij tumultueus besloot met een uiterst beeldende uitvoering van Stravinsky’s Trois Mouvements de Pétrouchka. In toegiften van Chopin, Rachmaninov en Skrjabin bewoog Volodin moeiteloos tussen vederlichte melancholie en hemelbestormende passie, zonder een moment zijn ontzagwekkende concentratie op de muzikale essentie te laten verslappen.