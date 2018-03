Vertrouwen in economie gedaald

Brussel, 29 sept. Het vertrouwen in de Europese economie is in september opnieuw verder gedaald. De maandelijkse vertrouwensindex van producenten en consumenten in de EU is gezakt tot het laagste niveau sinds december 1993. Voor de vijftien EU-landen met de euro is het vertrouwen het laagst sinds 2001. De somberheid over de economie blijkt uit een maandelijkse enquête van de Europese Commissie, die vandaag is bekendgemaakt.Het pessimisme is in september vooral groter geworden in de industrie, diensten- en bouwsector. Het consumentenvertrouwen is ongewijzigd laag gebleven vergeleken met augustus.