Verhalen die snel afgelopen zijn

Het weekend werd natuurlijk beheerst door de vraag: valt Fortis om? Want zo moet je dat vragen. Banken gaan niet ten onder, niet failliet of te gronde, ze vallen om. Het zijn net bomen. Maar de twee boomchirurgen die zondagochtend bij Buitenhof zaten, de indrukwekkende oud-bankier Hein Blocks en de wat jongere maar evenzeer bijzonder deskundig sprekende hoogleraar risicomanagement Kasper de Vries, zeiden: Nee. Die boom kan best een stormpje hebben. Ze kunnen het volgende doen – en toen schetsten ze scenario’s, wat net zoiets is als zeggen welke takken eruit moeten en waar je een tui moet spannen om een te zwaarwegende zijtak erbij te houden tot de vele zure appelen weer geplukt zijn.

Leuk is beeldspraak hè? Maar ’t is eerlijk waar dat van de rustige, analytische manier waarop de heren over de problemen bij Fortis spraken, een enorm geruststellende werking uitging. Het zou opgelost worden, over zes uur al, zei de een kalm en de ander lachte wat en vond dat wel érg snel maar toch, zeker, de klanten en spaarders hoefden zich geen zorgen te maken. En inmiddels is het ook opgelost.

Heerlijk. Vannacht ook alvast als een roosje geslapen, gedroomd van een zorgeloos pensioen met hoge rente.

Zou je van deze hele toestand ook een goed kort filmpje kunnen maken? Vast wel. De korte films die de NPS zaterdagavond op De avond van de korte film liet zien, toonden wel dat je in niet meer dan tien minuten met weinig omwegen een geweldig verhaal kan vertellen. Tien filmpjes werden vertoond, van jonge filmmakers die van de NPS en drie filmfondsen de kans hadden gekregen hun filmplan te realiseren. Het genre zeer korte film is geweldig geschikt voor de televisie, omdat het zo wendbaar is – je zou zo’n korte film makkelijk tussen andere programma’s kunnen zetten en even ben je dan totaal ergens anders. Dat is ook het enige spijtige van deze uitzending, dat alles achter elkaar zat, tien filmpjes doorspekt met ultrakorte en daardoor niet overdreven informatieve voorgesprekjes met de makers door Twan Huys.

De tien verhalen waren vaak heel eenvoudig, waardoor je des te beter kon zien wat film allemaal kan. Sarah & hij bijvoorbeeld, van Anne de Clerq, ging over de moeilijkheden die in de relatie tussen Sarah en Steef spelen: zij werkt bij een succesvol architectenbureau, hij is thuiswerkende kunstenaar die even niet geweldig op stoom is. Hij heeft eraan gedacht dat ze elkaar vandaag vijf jaar kennen, zij niet, en haar hoofd staat er ook niet geweldig naar. Steeds andere acteurs spelen die scène steeds anders en steeds loopt het verkeerd af. Dat is allemaal zelfonderzoek van Sarah. Je zou er lang over kunnen praten, maar de film heeft er weinig tijd voor nodig.

Zo ook het meesterlijke filmpje Missiepoo16 van Anna van der Heide dat vorig jaar een gouden kalf heeft gekregen en terecht. Wat haar personage, de veertienjarige Rosan allemaal laat zien op haar webdagboek, waarbij ze volop gebruik maakt van de snelle, direct inzetbare filmische middelen die de computer biedt, is adembenemend. Hoe trek ik een kleurige façade op, of: hoe dwing ik aandacht voor mezelf af, je weet niet eens goed waar ze mee bezig is. Ja echt jammer dat er niet elke week op een avond zo’n filmpje te zien is, met daarna dan een gesprek over wat we gezien hebben of dachten te zien en wat de makers hebben gewild en hoe moeilijk dat was voor nog niet heel ervaren filmmakers. Geweldig leuk zou dat zijn. Maar te intellectueel voor de televisie waarschijnlijk, je zou erbij moeten denken.

Wat een beetje in de buurt komt is het vrijdagavondprogramma Metropolis, waarin de VPRO een netwerk van jonge filmende correspondenten over de hele wereld tot stand heeft gebracht, die deze keer bijvoorbeeld reportagetjes hadden gemaakt over toekomstdromen. Geweldig. Het is net of je dan eens echt ziet hoe het in China is, als je om half vijf opstaat met het kleine kereltje dat later een beroemde sportheld wil worden.. Als hem iets gevraagd wordt, zoiets als: wie is je favoriete sportheld? lacht hij en zegt steevast: „Dat weet toch iedereen! Dat is…”

Net of je even snel een wereldreis maakt.