Verder vooruitdenken

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal er vermoedelijk vanavond nog over stemmen, en de Senaat op woensdag. Maar aangenomen mag worden dat het Troubled Assets Relief Plan (Tarp) van de Amerikaanse overheid er nu eindelijk is. Het afgelopen weekeinde werden vertegenwoordigers van Amerikaanse regering en Congres het eens over de hoofdlijnen van het plan, dat de vastgelopen bancaire markt zal moeten vlottrekken.

In plaats van de oorspronkelijke carte blanche die minister Paulson van Financiën wilde om voor 700 miljard dollar aan ‘giftige’ hypotheekproducten op te kopen, is er nu een plan dat rekening houdt met de politieke positie van Republikeinen én Democraten. In het eerste geval is dat een diepgewortelde weerstand tegen het uitkopen door de overheid van bedrijven die in de problemen zijn geraakt. In het laatste is dat aversie tegen het feit dat degenen die de chaos hebben veroorzaakt daar te makkelijk mee wegkomen.

Kern van het plan blijft dat de Amerikaanse overheid door het opkopen van het giftige spul probeert een prijs te bepalen. Dat is goed nieuws. Juist het ontbreken van een prijs zorgt voor het wantrouwen dat de bancaire sector nu al anderhalf jaar verlamt. Maar afgaande op de financiële markten vanochtend is er van enige opluchting nog geen sprake. De aandelenkoersen in Azië en Europa gingen fors naar beneden. Verschillende indicatoren geven aan dat de interbancaire geldmarkt nog steeds muurvast zit. Onder die omstandigheden is het wachten op volgende calamiteiten, tenzij de markt louter afwacht hoe Tarp uiteindelijk in de praktijk zal werken.

Daarom is het voor de Amerikaanse en de Europese autoriteiten geen luxe om goed na te denken over volgende stappen, mocht Tarp niet de redding brengen waarop wordt gehoopt.

De bankencrisis in Zweden van begin jaren negentig kan daar een voorbeeld voor zijn. Uiteindelijk besloot de Zweedse regering om complete banken te nationaliseren en zo de regie te voeren over een ingrijpende sanering van het hele stelsel. Tarp daarentegen laat het systeem zelf intact. Nog steeds zit er het geloof achter dat de markt weliswaar niet functioneert, maar dat tijdelijk overheidsingrijpen dat kan verhelpen, terwijl de markt in zijn huidige vorm ook in stand blijft. Maar misschien is dat wel niet genoeg.

Een andere benadering is dat banken het grootste deel van hun gif liquideren, terwijl de overheid met kapitaalsinjecties hun solvabiliteit in stand houdt. Dat betekent dat de staat uiteindelijk grote, tijdelijke, belangen krijgt in de banksector. Dat botst in de VS op alle beginselen van de vrije markt. Het zou uiteindelijk niettemin nodig kunnen zijn.

De afgelopen tien jaar is op de financiële markten een luchtkasteel gebouwd op basis van kredieten. De gevolgen daarvan bedreigen nu het systeem, maar wellicht is het systeem, zoals het gegroeid is, er ook zelf de oorzaak van.

Als Paulsons plan niet mocht werken, dan komt het alternatief, directe kapitaalsinjecties door de staat, dichterbij.