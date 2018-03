Veilig internet is beter te verkopen

Stop, zegt het rode bord. „Uw browser heeft geprobeerd een pagina te benaderen die wordt gebruikt voor de verspreiding van bestanden waarop seksueel misbruik van kinderen is afgebeeld.”

Abonnees van UPC die een website met kinderporno opvragen, kunnen deze mededeling op hun scherm krijgen. Sinds anderhalf jaar blokkeert de internetaanbieder met hulp van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) websites met kinderporno. Het KLPD heeft ook met andere providers zo’n convenant getekend.

Internetaanbieders proberen hun dienstverlening veiliger te maken. En dat is belangrijk. Niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook om bedrijfseconomische redenen. Vertrouwen van consumenten in de veiligheid van digitale markten is de belangrijkste voorwaarde voor groei.

Dat blijkt uit onderzoek van consultancybureau Booz & Company in opdracht van Liberty Global, het moederbedrijf van UPC. Eurocommissaris Viviane Reding (Informatiemaatschappij en Media) nam het rapport in ontvangst in Brussel. Mike Fries, de Amerikaanse bestuursvoorzitter van Liberty Global, lichtte het onderzoek eind vorige week toe op het media- en technologiefestival Picnic in Amsterdam.

„Als je kind op internet surft, wil je dat het veilig is”, zegt Fries. „Maar ook: als je een abonnement met een snelheid van 20 megabit per seconde neemt, moet je erop kunnen vertrouwen dat je die snelheid ook krijgt.”

Vroeger werd de groei van elektronische diensten vooral bepaald door een stijgend aantal gebruikers, de invoering van nieuwe infrastructuur of technische innovaties. Tegenwoordig is consumentenvertrouwen veel belangrijker, zeggen de consultants van Booz & Company.

De economische groei wordt belemmerd door angst voor telebankieren, online fraude en privacyschendingen. Volgens het rapport groeit de Europese digitale economie naar verwachting jaarlijks 18 procent naar 436 miljard euro in 2012, mits leveranciers van ‘content’, adverteerders, webwinkels en providers maatregelen nemen om het vertrouwen van de consument te versterken. Minderjarigen moeten worden beschermd tegen ongewenste content, zoals porno. Consumenten moeten ervan op aan kunnen dat internetaanbieders hun persoonlijke gegevens niet doorverkopen of overhandigen aan politie en justitie.

De onderzoekers vinden het echter een slechte zaak als providers worden gedwongen om zelf de wet te gaan handhaven. In Frankrijk moeten internetaanbieders bijvoorbeeld controleren of hun klanten zich schuldig maken aan muziekpiraterij. Na drie overtredingen worden ze afgesloten van het netwerk. Het voorkomen van piraterij en diefstal van informatie waarop auteursrechten rusten is volgens Booz & Company wel belangrijk om internet veiliger te maken.

Als het netwerkverkeer actief moet worden beheerd om te zorgen dat de dienstverlening goed blijft, staan consumenten daar niet afwijzend tegenover, volgens het rapport. Mits de voorwaarden duidelijk zijn. ‘Actief beheer’ van het dataverkeer kan betekenen dat sommige internetgebruikers voorrang krijgen op anderen. De Amerikaanse provider Comcast nam onlangs deze controversiële maatregel. Abonnees die via peer to peer-systemen (programma’s waarmee internetgebruikers onderling muziek uitwisselen) bestanden ruilden, kregen een langzamere toegang tot het netwerk dan anderen.

Comcast ontkende die maatregel eerst en was er vervolgens vaag over. Dat kwam het bedrijf op forse kritiek te staan. „Discriminatie”, oordeelden sommige critici. Liberty Global (en UPC) overwegen echter soortgelijke maatregelen.

Wat het contact met klanten betreft heeft UPC een slechte naam in Nederland. Maar dat geldt voor meer kabelmaatschappijen wereldwijd. Of zoals de presentator die Liberty Global-baas Mike Fries interviewde tijdens Picnic, zei: „Het lijkt alsof kabelbedrijven hun klanten haten.”

Dat is natuurlijk niet waar, haastte Fries zich te zeggen.

Lees het rapport via lgi.com/public_policy.html