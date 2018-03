Vastgoedbank Duitsland gered

Duitse banken hebben gisteren en vandaag hun branchegenoot Hypo Real Estate in München met toezeggingen voor miljardenkredieten van de ondergang moeten redden. De bank, die transacties in onroerend goed financiert, is door speculaties met Amerikaanse hypotheken in problemen geraakt.

De Bundesbank (de Duitse centrale bank) en de BaFin (de toezichthouder voor de financiële markten) lieten vannacht weten dat Hypo Real Estate kredieten tegemoet kan zien „van toereikende hoogte”. Het precieze bedrag is niet bekendgemaakt, maar zou volgens berichten in de media 35 miljard euro bedragen.

De voorzitter van de raad van bestuur van Hypo Real Estate, Georg Funke, zei vanmorgen dat onverwachte afschrijvingen bij zijn bank „een wezenlijk materieel effect op de verlies-en-winstrekening” zullen hebben.

Hypo Real Estate, een aan de beurs van Frankfurt genoteerd fonds, is in moeilijkheden gekomen door speculaties van zijn Ierse dochterbedrijf Depfa Bank. Die heeft naar verluidt miljarden verloren op de rotte markt van Amerikaanse hypotheken. „De markt voor Depfa is dood”, heet het in Duitse bankkringen.

Navrant is dat Hypo Real Estate de Depfa Bank nog maar een jaar geleden voor ruim 5 miljard euro heeft overgenomen. De Duitsers waren destijds in hun nopjes met de aankoop.

De Hypo Real Estate, met een balanstotaal van circa 395 miljard euro, is in Duitsland en Europa een van de grotere financiers van zakelijk onroerend goed. Bij de bank werken 1.900 mensen. Het hoofdkantoor staat in München. Hypo Real Estate heeft zich in 2003 afgesplitst van de grote branchegenoot HypoVereinsbank.

Het is niet voor het eerst sinds de zogeheten ‘subprimecrisis’ in de Verenigde Staten dat Duitse banken elkaar voor omvallen moeten behoeden. Al een jaar lang rommelt het in de sector. Met name regionale banken (‘Landesbanken’) kwamen door speculaties in de Verenigde Staten in problemen. Branchegenoten moesten miljardenkredieten verstrekken, hetgeen uiteindelijk een consolidatieproces in de bankensector in de hand heeft gewerkt. Fusies en overnames zijn dit jaar aan de orde van de dag in de Duitse financiële wereld.

De koers van het aandeel Hypo Real Estate, dat deel uitmaakt van de toonaangevende DAX-index, viel vanochtend op de beurs in Frankfurt met ruim 60 procent.