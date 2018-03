Van Nistelrooy bezorgt Real zege

SEVILLA, 29 sept. Ruud van Nistelrooy heeft zaterdagavond voorkomen dat Real Madrid puntenverlies in Sevilla leed tegen RealBetis. De Nederlander maakte in de laatste minuut de winnende treffer: 1-2. Real heeft na vijf wedstrijden twaalf punten. Van Nistelrooy, die afgelopen zomer bedankte voor Oranje, is aan een sterk seizoen bezig. Valencia en Villarreal blijven `De Koninklijke` voor op de ranglijst. Beide koplopers wonnen en staan op dertien punten. Valencia versloeg Deportivo la Coruna zondag met 4-2.Villarreal was met 1-0 te sterk voor het nog puntloze Sporting Gijon.