`Uitstellen van AOW loont te weinig `

DEN HAAG. Het plan van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA), om mensen die hun AOW uitstellen te belonen met 5 procent meer AOW voor elk jaar uitstel, loont te weinig. Mensen die na hun 65e doorwerken, kunnen beter wel AOW aanvragen en dat AOW-geld storten in een lijfrente. Dat levert hen veel meer op. Dat zegt Herman Kappelle, hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit en directeur van Aegon.Toen Donner de plannen enkele maanden geleden zijn plannen presenteerde vroeg de Tweede Kamerzich ook al af of de regeling voordelig genoeg is. Donner wil bevorderen dat mensen langer doorwerken.