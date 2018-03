Uiteindelijk wint toch weer een Italiaan

Hij had de avond voordat hij wereldkampioen werd wel willen huilen, bekende Alesandro Ballan gisteren met de regenboogtrui om de schouders. Net als de hele Italiaanse wielerwereld reageerde de 28-jarige renner geschokt nadat Paolo Bettini, de wereldkampioen van de afgelopen twee jaar, zaterdagavond plotseling aankondigde dat het WK zijn allerlaatste race zou zijn. Een dag later verdrong Ballan het verdriet door in het Mapei Cycling Centre van Varese de wereldtitel te veroveren. Met dank aan de Italiaanse ploeg, het publiek en vooral aan Paolo Bettini.

„De bedoeling was dat de hele ploeg voor Bettini zou rijden”, zei Ballan. „Maar toen Paolo merkte dat de concurrentie op zijn wiel reed, gaf hij anderen de kans te gaan. We moeten hem bewonderen.” Ook ploeggenoot Damiano Cunego, tweede, betrok Bettini in de vreugde. „Ook ik was in shock. Ik heb veel respect voor hem. Hij is een groot sportman en een sereen mens.”

In de perszaal keek Mario Cipollini, wereldkampioen in 2002, glunderend toe. Opnieuw hadden de Italianen getoond dat ze op een WK persoonlijke belangen opzij kunnen zetten. Vincere insieme, samen winnen. De ploeg behaalde voor de achttiende keer de titel sinds Alfredo Binda in 1927 het allereerste WK won.

„De Italianen stelden vandaag negen man op die stuk voor stuk zelf een ProTourwedstrijd kunnen winnen”, zei de Nederlandse bondscoach Egon van Kessel. Tegen de bolwerken van Italië en Spanje kon zijn ploeg niet op. Des te knapper vond hij de tiende plaats van de 22-jarige kopman Robert Gesink. „Kijk eens wat hij in twee maanden tijd presteert. Tiende bij de olympische wegwedstrijd, tiende in de olympische tijdrit, zevende in de Vuelta, tiende op het WK. Een fenomenale reeks.”

Over de rest van de ploeg was Van Kessel niet tevreden. „Het team in totaal was niet goed. Op 63 man die in de finale overblijven moeten wij zeker vier renners mee hebben.” Nu bleven alleen Gesink en Karsten Kroon voorin over. „Koos Moerenhout en Bram Tankink hadden erbij moeten zitten”, vond de bondscoach. „Zij hebben niet goed gereden.” Ook de tactische keuze van Kroon om in de finale in het peloton te blijven zitten kon zijn goedkeuring niet wegdragen, zeker niet omdat de CSC-renner na afloop verklaarde dat hij over „superbenen” beschikte. „Als dat zo is, heeft hij gereden als een ezel.”

Ook Van Kessel had genoten van de Italianen. „Zij speelden hun hegemonie fenomenaal uit.” De thuisploeg domineerde het WK volledig. Even dreigde de Süddeutsche Zeitung de sfeer te bederven door opnieuw met de beschuldiging te komen dat CSC-renner Franck Schleck in 2006 7.000 euro overmaakte aan de Spaanse dopingarts Fuentes. Maar alle commotie viel in het niet toen Bettini zijn afscheid aankondigde. De 34-jarige renner, die behalve twee wereldtitels ook een olympische titel en negen klassiekers won, kon zijn contract bij Quickstep niet verlengen en ziet geen alternatief. Bij de start werd Bettini gisteren luid toegejuicht. De Italianen namen als enige grote ploeg het initiatief om een groepje vroege vluchters in te rekenen. Vier ronden voor het einde testte Bettini zichzelf op de twee klimmetjes. Alejandro Valverde reageerde direct en ook de sprinters Oscar Freire en Tom Boonen waren nooit ver weg.

In de voorlaatste ronde ontstond door een demarrage van Ballan een kopgroep van zes renners. Bij het luiden van de bel sprong Gesink er alleen naartoe. „Beetje show maken”, relativeerde hij achteraf. Maar op de Via Montello nam hij bergop imponerend de leiding, waardoor de kopgroep uitliep op het peloton. Zeker toen Bettini en de ook al afscheid nemende Erik Zabel de achtervolging lam legden. Voor Gesink was de laatste klim net te veel. „Ik had kramp tot achter mijn oren.” Maar hij had „het maximale eruit gehaald”, vond hij.

Voorin besliste Ballan drie kilometer voor het einde de race. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2007 nam na een tempoversnelling van Davide Rebellin over en reed alleen naar de finish. „Ik wist dat ik op die plek kon aanvallen. De aanmoedigingen van het publiek hebben me de kracht gegeven om alleen de finish te halen. Op 500 meter voor de streep realiseerde ik me dat het mogelijk was om te winnen. Daar begon ik te dromen van de regenboogtrui.”

Om aan de streep om de hals te worden gevallen door Paolo Bettini.