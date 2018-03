tv andere aanraders

Ice road truckersRTL7, 20.30-21.30u.

Eerste aflevering van een 12-delige realityserie. Het werk van chauffeurs die mijnwerkers bevoorraden. De jaarlijkse dash for the cash naar het afgelegen Noord-Canadese Yellowknife is een gevaarlijke onderneming. De chauffeurs moeten mijnwerkers van diamantmijnen van materiaal en voorraden voorzien. Daarvoor moeten zij hun trucks over een van ijs gemaakte weg sturen. De tien miljoen dollar kostende weg is voor de bevoorrading aangelegd en smelt binnen zestig dagen.