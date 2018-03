TodaysArt: festival met experimenten in de stad

Reizigers die nietsvermoedend de trein uitstappen op station Den Haag Centraal schrikken van de enorme brij van snoeihard geluid die door de hal kaatst. Het openingsconcert ‘Station to station’ van kunstfestival TodaysArt klinkt als een verkeersongeluk. De laptopkunstenaars van Staalplaat Soundsystem verwerken ter plekke de geluiden van vertrekkende en aankomende treinen tot een compositie, terwijl medewerkers met hengelmicrofoons langs perrons rennen om het rollende basisgeluid van een voortgaande trein aan te vullen met bijvoorbeeld schel piepende remmen. Een boeiend schouwspel en een technisch vaardig uitgevoerde gedachte die als autonoom muziekstuk lastiger is te definiëren.

Op het tweedaagse TodaysArt staat het experiment pontificaal centraal. Ook bij het fietsbellenconcert op het stationsplein is het idee belangrijker dan de compositie die het oplevert. De door een laptop aangestuurde magneten van kunstenaar Achim Wollscheid uit Frankfurt bespelen fietsbellen in een zich herhalend en verschuivend patroon. De kunstenaar heeft waar mogelijk rekening gehouden met de diverse klanken – „ik houd vooral van het geluid van oude fietsbellen” – maar moet improviseren, omdat hij de fietsen gebruikt die toevallig op het plein gestald staan.

Beide concerten onderstrepen de ambitie van TodaysArt om de stad zelf, de gebouwen en de omgeving te gebruiken als kunstobject. De Spaanse kunstenaar Pablo Valbuena gebruikt het spierwitte stadhuis van Den Haag als ondergrond voor een spectaculair spel met gezichtsbedrog. Licht en schaduw op het raster van de in blokken opgedeelde gevel suggereren dat hele stukken naar voren en naar achteren bewegen of dat het gebouw er ineens uitziet als een immense chocoladereep.

TodaysArt richt zich nadrukkelijk op het kruispunt tussen kunst en technologie, zo ook in dansvoorstelling Chunky Move in het Theater aan het Spui waarin de dichtbij de grond voortbewegende danseres met haar ledematen beelden achterlaat op een groot vlak, als een levend penseel dat danst op het canvas. Het is een verdrietige voorstelling waarin ze zich dansend lijkt op te sluiten in zelf gecreëerde kaders. Als tegenwicht maken direct buiten de zaal twee mannen in laboratoriumjassen hevig piepende elektromuziek door metalen in fruit te prikken.

Boeiend is het concert van het visueel en muzikaal sterke God Is An Astronaut uit Ierland in de Anton Philipszaal. Bij de rustiger melodische rock zien we een oranjegekleurde hemel met traag voorbij trekkende tanks. Als de punkrock losbarst, regent het ineens bommen en explosies. Galmende geluiden en rustige bekkenslagen begeleiden een kleuter die vredig met een aangeklede chimpansee speelt tot de muziek aanzwelt en intense beelden van proefdieren worden afgevuurd. Sfeervol, dramatisch, sterk getimed.

De wat pretentieus gebrachte chaotische punkfunkrock van het Amerikaanse !!! is in de context van dit festival haast te gewoontjes. Dan toch liever het experiment, zoals een letterlijk flitsende uitvoering buiten op het Spuiplein waarbij met geladen stroomstoten op metaal muziek uit o.a. Star Wars en tv-serie Dr. Who wordt vertolkt.