'The Sound of Music' in speelse, opgefriste versie

Musical The Sound of Music, door V&V Entertainment. Gezien: 28/9 in theater De Efteling, Kaatsheuvel. Inl. 0900-0161, www.efteling.com

Een berglandschap op breedbeeldformaat, een diepgroene grasmat bij wijze van alpenweide en de aankomende novice die hier haar pure liefde voor de bergen komt bezingen – dit kan niet anders dan The Sound of Music zijn. De wereldberoemde musical, misschien wel de wereldberoemdste aller musicals, is terug in Nederland. In een nieuwe versie, zes seizoenen na de vorige, met een nieuwe vertaling, nieuwe arrangementen en een nieuwe rolbezetting. Zodat ook in het titellied nieuwe woorden opklinken: „Ik hoor de muziek / van de hoogste bergen...”

The Sound of Music is ditmaal geënsceneerd in het ruim duizend stoelen tellende theater van De Efteling, waar de voorstelling zal blijven staan zolang er genoeg publiek op afkomt. Het twintig meter brede podium leent zich uitstekend voor het creëren van pittoreske prentbriefkaartbeelden: het berglandschap, het in fondanttinten en verguldsel badende interieur waar de weduwnaar Von Trapp met zijn zeven kinderen woont, hun terras met frisgroen uitzicht en het zuilendecor van het klooster waar Maria door de moeder-overste wordt weggestuurd om gouvernante te worden. En om na de pauze, na allerlei verwikkelingen, met Von Trapp te trouwen en met het hele gezin het inmiddels door de nazi's geannexeerde Oostenrijk te ontvluchten.

Met haar heldere zangstem en onopgesmukte spel is Wieneke Remmers als Maria de onbetwiste ster van de show. Niet alleen omdat ze een beetje op Julie Andrews lijkt, maar meer nog door haar volstrekt natuurlijke omgang met de kinderacteurtjes en door de ontwikkeling die ze laat zien: van bedeesd aspirant-nonnetje tot jonge echtgenote van een man die niet met de nieuwe machthebbers wil meeheulen. In al die gedaanten is ze geloofwaardig. Net als haar tegenspeler, de uit operettekringen afkomstige Rein Kolpa als de langzaam smeltende Von Trapp – de stramme marineman die allengs menselijker wordt zonder zijn martiale kant te verloochenen. Zij zijn het middelpunt van een 29-koppig ensemble waarin ook Jackie van Oppen (als gedistingeerde moeder-overste) en Ellis van Laarhoven en Koen Crucke (als komedianterig vriendenstel) opvallen.

In de speelse regie van John Yost worden de sentimentele momenten minder vet uitgesmeerd dan in vorige versies. Hier is ook ruimte voor ironie en visuele grapjes. Bovendien heeft Yost een paar songs verschoven, wat de show hechter maakt en meer vaart geeft. In de nieuwe arrangementen van muzikaal leider Ad van Dijk, met puntige precisie gespeeld door een elfmansorkest, klinken de weelderige melodieën van Richard Rodgers iets minder naar Broadway en iets meer naar de Oostenrijkse muziekfolklore. En de virtuoze zangteksten van Oscar Hammerstein werden ingenieus vertaald door Allard Blom.

Als er al stof was neergedaald op The Sound of Music, is dat hier doeltreffend verwijderd. De onweerstaanbare charme staat voorop.