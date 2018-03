Tennisser Tsonga nu te sterk voor Djokovic

BANGKOK.De Franse tennisser Jo-Wilfriend Tsonga heeft zijn eerste profzege in de ATP-tour op zak. De nummer twintig van de wereld versloeg gisteren in de finale van het toernooi in Bangkok de Serviër Novak Djokovic in twee sets. De zege betekende een revanche voor Tsonga op Djokovic, nummer drie van de wereld. Hij was degene die in januari Tsonga nog overklaste in de finale van de Australian Open.