Televisie Voorkeur

EénVandaag. Verslag over het akkoord over de redding van Fortis dat dit weekend in Brussel werd bereikt, waarbij ook de president van de Europese Centrale Bank (ECB) Jean-Claude Trichet zich mengde in het overleg. De vakbonden in Nederland maken zich na het bereikte akkoord vooral zorgen over de positie van werknemers bij het Nederlandse deel van ABN Amro. „Bij ABN Amro in Nederland werken 22.000 mensen, die nu geen enkele duidelijkheid meer hebben over hun toekomst”, aldus vakbond De Unie. Verder onder meer een onderzoek, uitgevoerd met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, naar de bedragen die worden uitgegeven aan huisdieren. EénVandaag. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Reportage over een nieuwe aanpak van de overheid in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Verder, aan de vooravond van het Kamerdebat over orgaandonatie, het verhaal van Kim Moelands. Ze lijdt aan de taaislijmziekte en alleen nieuwe longen kunnen haar leven redden. Ned.2, 20.25-20.55u.

Nova. Aandacht voor de gedeeltelijke nationalisatie van Fortis en de verkoop van ABN Amro, met reacties van onder meer minister Wouter Bos, Ad Jacobse, oud-topman van ING, en de hoogleraar banking and finance Harald Benink. Ned.2, 22.15-22.55u.

De wereld draait door. Jan Blokker, Jan Blokker jr. en Bas Blokker verhalen over de vaderlandse geschiedenis aan de hand van 12 moorden. Joost Zweegers van Novastar vertelt over zijn val van het podium. Wilfred Genee en Johan Derksen vertellen over hun terugkeer bij RTL met Voetbal International. Ned.3, 19.30-20.20u.

Pauw & Witteman. Erwin Olaf over zijn overzichtstentoonstelling in het Fotomuseum Den Haag, waar ook zijn nieuwe serie Fall is te zien. Ned.1, 23.00-0.00u.

Die Wehrmacht: Eine Bilanz. Vijfdelige serie over het leger van Hitler, de oorlogsmachine die van 1939 tot 1945 door Europa denderde. Derde afl.: Verbrechen der Armee, over de vraag of de Wehrmacht, afgezien van de militaire oorlogsgruwel, misdaden heeft begaan tegen de menselijkheid. Een vraag die knaagt: meer dan zeventien miljoen mannen dienden in de Wehrmacht, dus elke Duitse familie had wel één of meerdere soldaten in het leger. Met een massa getuigenissen, archiefbeelden en ander bewijsmateriaal maakt deze aflevering een balans op van de collectieve schuldvraag van de Duitse Wehrmacht. België 2, 22.00-22.55u.

Dokument: Late liefde. Serie documentaires over liefde op hogere leeftijd, met onder meer het verhaal van Pieter en Wytske, die elkaar hebben ontmoet in het verzorgingshuis. Is de liefde-op-leeftijd anders dan jonge liefde? Vooral de vrouwen zijn openhartig. Ze willen nog best aandacht van de mannelijke bewoners, maar zijn huiverig voor een vaste relatie. Ze hebben hun man overleefd en hebben geen zin opnieuw een man te moeten verzorgen. Ned.2, 22.50-23.45u.

Schepper & Co. Gesprek met huisarts Hans Moolenburgh die in zijn leven een aantal onverklaarbare reddingen beleefde en begon te geloven in het bestaan van engelen. Vanaf 1981 verzamelt hij engelenervaringen van patiënten. Ned.2, 17.05-17.35u.

Animal House. Nieuwe 13-delige serie over een hondenopvang bij New York voor huisdieren die uit erbarmelijke omstandigheden zijn gered. In de eerste aflevering wordt een dalmatiër gedropt en het personeel van de North Shore Animal League moet over het leven van de hond beslissen. National Geographic, 19.00-20.00u.

Tegenlicht: De race om de auto van de toekomst. Autorijden is duur. Niet alleen door de hoge benzineprijzen, maar omdat ze zoveel brandstof verbruiken. Onnodig veel. Omdat de auto-industrie blijkbaar niets doet met technologie die allang bestaat, zijn er mensen die zelf aan de slag zijn gegaan. Illuminati Motor Works, een groepje enthousiaste hobbyisten bouwde in hun garage bijvoorbeeld een auto die met gemak 1 op 40 kan rijden. De olieprijzen en milieu-eisen dwingen de grote autofabrikanten nu eindelijk ook om naar het brandstofverbruik van hun auto’s te kijken. Maar de vraag is of ze met hun oplossingen niet achter het net zullen vissen. Ned.2, 20.55-21.50u.

Lipstick jungle. Tweede aflevering van deze serie over drie New Yorkse vriendinnen, gebaseerd op het succesvolle boek van de Amerikaanse schrijfster Candace Bushnell, die ook Sex and The city schreef. Met Brooke Shields, Kim Raver en Lindsay Price. RTL 5, 21.55-22.50u.

Holland Sport. Wilfried de Jong praat met Robert Gesink, Nederlands grootste wielertalent die dit weekend in het Italiaanse Varese het WK heeft gereden. Verder te gast de Belgische Ajacieden Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen, die bij Van Basten zijn uitgegroeid tot vaste spelers in het eerste team. Ned. 3, 20.30-21.30u.

Sportjournaal. Aandacht voor het actuele sportnieuws. Voorbeschouwing op de voetbalwedstrijd bij Champions League Arsenal - Porto. Ned.3,22.35-23.00u.