Schoenlepel

De vieze fiets van Alessandro Ballan stond op de binnenplaats tegen een muur van de kleuterschool in Meerbeke. In het klaslokaal hield de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2007 een persconferentie.

Buiten stond Theo Bos op zijn vrije dag naar de fiets van de winnaar te kijken. Hij was regerend wereldkampioen sprint op de baan. Hij had de hele dag de koers gevolgd en bestudeerde nu de technische snufjes aan het frame.

Na de persconferentie liep Ballan naar buiten, met in zijn kielzog een horde journalisten. Plotseling zag hij Theo Bos staan. Ballan hield stil. ‘Theo!’, riep hij, ‘Ik heb je op tv wereldkampioen zien worden. Erg goed, complimenti, gefeliciteerd.’

Ze gaven elkaar een hand.

Ik was meteen verkocht. Ballan had niet alleen in een verbluffende, aanvallende stijl de Ronde van Vlaanderen gewonnen, maar het was ook nog eens een aardige vent die de moeite nam een ander te feliciteren.

Kortom, ik was gisteren blij dat Ballan in Varese de wereldtitel won.

Soms weet je het niet met Italiaanse wielrenners die koersen in eigen land. De tranen en zweetdruppels spatten er altijd ietwat overdadig vanaf. Het publiek raakt buiten zinnen, de presentatoren zijn meer fans dan verslaggevers. En verder doen het eten, de taal en een volle wijwaterbak in de kerk de rest.

Dodelijk vermoeiend soms, al dat uiterlijk vertoon van die Italianen. In de Ronde van Vlaanderen ruiken de renners ’s ochtends naar het hotelzeepje dat verpakt in een kartonnen doosje op het kussen ligt. In eigen land spuiten de Italiaanse coureurs exclusieve geurtjes achter de oren voordat ze op de fiets stappen.

Als in een opera buffa struikelden de tenoren tijdens het WK in Varese over elkaar heen. Bruseghin reed als een dolle op kop van het peloton, Bettini nam veel te vroeg de leiding en Rebellin had het niet meer in de finale. Het werd ze allemaal te veel, dat fietsen voor eigen parochie.

Zelf keek ik ter ontnuchtering bij iedere doorkomst langdurig naar de reclamenaam onder de officiële boorden langs het parcours. 200 meter, Whirlpool. 100 meter, Whirlpool. 50 meter, Whirlpool Mijn god, een Amerikaans bedrijf in koelkasten en vriezers als sponsor in warmbloedig Italië.

Als een klasje ADHD’ers reden de Italianen hun rondjes. Gek genoeg werkte het nog ook. Ze zaten uiteindelijk met drie man in de kopgroep. Ballan maakte in de laatste ronde handig gebruik van de snelheid bergop van Robert Gesink en vertrok op de mooiste plek van het parcours. Niet alleen tactisch, maar vooral topografisch.

Ballan gleed in zijn eentje met gebogen rug door een chique winkelstraat met arcades. Achter de façade vermoedde ik schoenenzaken waar je voet, met behulp van een lange, chromen schoenlepel en de slanke vingers van het winkelmeisje, zomaar in een nieuw model floepte.

Ballan had geen tijd voor luxe. Hij trok zijn pijnlijkste gezicht.

Bij het juichen op de streep herkende ik pas weer die aardige jongen van het schoolpleintje in Meerbeke. Wat zou Ballan deze keer gedaan hebben als hij, als kersverse wereldkampioen, de onttroonde Theo Bos was tegengekomen? Ik vermoed dat hij een bemoedigend schouderklopje zou uitdelen.

Het typeert de goede winnaar; hij weet wat verliezen is.