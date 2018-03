Schaken op een bord in de ruimte

De eerste wedstrijd tussen een (denk)sporter op aarde en een tegenstander in de ruimte is een feit. De astronaut Gregory Chamitoff doet vandaag in de ruimte de eerste zet in een schaakpartij tegen een groep schoolkinderen van de Stevenson Elementary School in Bellevue in de Verenigde Staten.

Chamitoff verblijft sinds juni in het International Space Station, dat op een hoogte van circa 340 kilometer boven de aarde hangt, waarschijnlijk keert hij in november terug naar de aarde. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een website geopend waarop de schaakpartij live is te volgen. NASA verwacht dat er een zet per dag wordt gedaan. Soms kan het iets sneller of langzamer gaan.

De astronaut is een 46-jarige schaakfanaat, afkomstig uit Canada. Zijn schaarse vrije tijd in het ruimtestation zweeft hij achter het schaakbord, waarop de stukken met klittenband aan de velden zijn gehecht. (ANP)

Bekijk de partij op www.uschess.org/nasa2008