Rocco en de punch-drunk liefde

Theater Rocco und seine Brüder, door Toneelgroep Amsterdam. Gezien 27 sept RuhrTriennale, Bochum (Duitsland) In Amsterdam 1-16 mei. Info www.toneelgroepamsterdam.nl.

Wat een schattig gezicht, die vier broers in hun arbeiderstruien op een rij aan het balkonhek, starend naar het buurthoertje dat langskomt. Nu is het migrantengezin nog samen. Niet veel later zal het meisje en de nieuwe stad de broers uiteen drijven.

Met Rocco und seine Brüder is regisseur Ivo van Hove met zijn Toneelgroep Amsterdam voor het eerst aanwezig op het festival RuhrTriennale, sinds 2002 gehouden in oude fabrieken in het Duitse Ruhrgebied. Het is tevens de eerste keer dat Toneelgroep Amsterdam in Duitsland speelt.

Rocco und seine Brüder – gebaseerd op de film van Luchio Visconti uit 1960 met Alain Delon – gaat over een zuid-Italiaanse familie die na de oorlog naar Milaan verhuist, maar het is moeiteloos naar het hier en nu te verplaatsen. De problemen van de familie zijn dezelfde als die van een Marokkaanse of Turkse migrantenfamilie nu. Het gevecht om werk, huisvesting en respect, de botsing van de traditionele dorpswetten uit het land van herkomst en de wildwestwetten van de moderne stad. En hoe de de heilige familieband hierdoor beschadigd raakt.

Boksen speelt een belangrijke rol, dus heeft Van Hove zijn spelers rond een boksring zonder touwen gegroepeerd. In de hoeken staan vier stellages die als huisjes dienen. De familie trekt rusteloos van het ene huisje naar het andere huisje, steeds ietsje beter. Het verhuisthema wordt er stevig ingestampt: doorlopend lopen de familieleden met koffers en meubels te slepen. Gebokst wordt er slechts sporadisch, en alleen als gestileerd schaduwboksen in de leegte. Ook de andere geweldsscènes die het stuk voorstuwen, een verkrachting, een moord, een broedergevecht, zijn minder expliciet dan gebruikelijk bij Van Hove.

Rocco und sein Brüder is een hevig sociaal-realistisch drama dat zich goed leent voor Van Hoves emotionele, fysieke speelstijl. De spelers krijgen veel kansen om te schitteren. Hans Kesting speelt Simone – de broer die crimineel wordt – met de vermoeidheid van de punch-drunk bokser. Zijn hoofd, zijn grote armen, zijn schouders; alles hangt aan hem. Halina Reijn, als het liefje van de broers, maakt mooie, harde overgangen, van stoer en uitdagend, naar lief en kwetsbaar, naar hard en onverschillig, en uiteindelijk gebroken en doodsbang. Maar de avond is voor Fedja van Hûet als Rocco, die de familie bijeen tracht te houden door zichzelf en zijn meisje op te offeren. Stil en ingetogen is hij, maar in zijn donkere blik broeit van alles. De haat en het verdriet die Rocco zichzelf niet toestaat. Indringend is de vechtscène tussen Van Huêt en Kesting, waarbij ze eindeloos tegen elkaar aan hangen, als zwaargewichten in de vijftiende ronde. In de voorlaatste scène bokst hij verbeten tegen zichzelf bovenop de gedekte eettafel.

De première zaterdag leek meer op een eerst try out; het tempo was nog niet goed, de scènes duurden te lang, de spelers misten nog een vanzelfsprekende aanwezigheid. Maar dat zal waarschijnlijk goed komen vóór mei, als Rocco en zijn broers naar Nederland komt.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Rocco und seine Brüder

In de toneelrecensie over Rocco und seine Brüder (29 sept, pagina 9) staat dat Toneelgroep Amsterdam met dit stuk debuteert in Duitsland. De groep speelde echter eerder al enkele malen in Duitsland.