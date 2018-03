Retour Den Haag-Brussel

Straatsburg is toch wel erg gezellig

Voor het laatst kwam het Europees Parlement afgelopen week plenair bijeen in Brussel. Vanaf volgende maand gaat het weer als vanouds, waarbij de Europese volksvertegenwoordigers plus zes verhuiswagens gevuld met 3.700 kisten vergaderstukken vanuit Brussel vertrekken om in Straatsburg een week te vergaderen.

Deze maand bleef het parlement in Brussel, omdat in het onderkomen in Straatsburg een deel van het plafond naar beneden was gekomen. Als je veel parlementariërs moet geloven had het hele gebouw mogen instorten, zodat ze er nooit meer naar toe hoefden. Dat althans is het verhaal voor de buitenwereld. Want de 200 miljoen euro per jaar kostende maandelijkse verhuizing is zeker voor het Nederlandse electoraat één van de grootste ergernissen.

Maar nu is er „in strikt vertrouwen” ook een ander geluid te horen: men mist Straatsburg. De vaak in de avond geagendeerde fractievergaderingen blijken slechter bezocht te worden, omdat de parlementariërs ‘thuis’ in Brussel genoeg alternatieven hebben. En even wat zaken regelen, bij een hapje eten en een glas Elzasser wijn, komt in Brussel ook minder vaak voor dan in Straatsburg.

Er is een troost. Straatsburg blijft als vergaderplaats omdat alleen het op dit punt onverzettelijke Frankrijk hierin verandering kan brengen. Na de ervaringen in Brussel heeft dit land er weer wat stille medestanders bij. (MK)

Ruttes beginselen zijn ‘te politiek’

Eigenhandig schreef VVD-leider Mark Rutte een concept voor een nieuwe beginselverklaring. Ook zijn verhaal bij de Algemene Beschouwingen was ideologischer dan dat van de meesten van zijn collega’s. Rutte richtte zich vooral tot liberalen voor wie de uitgangspunten van minstens zo groot belang zijn als de politieke uitwerking. Van hen was daarom lof te verwachten. Maar helaas voor Rutte; afgelopen donderdag maakte de ‘Liberale Stroomgroep’ bekend dat het niet genoeg was. Ruttes concept schiet tekort, aldus deze vrijzinnig liberalen, voor „een echt liberale beginselverklaring die nog jaren meekan”.

Norbert Klein, voorzitter van de Stroomgroep, licht toe: „Het document is niet waardeloos. Maar ik zeg: ga een beetje knippen. Haal die waslijst politiek gekleurde actiepunten weg.” Rutte is volgens Klein te veel politicus om de beginselen helder te verwoorden. „Neem ‘meer vrijheid voor de leraar’. Aardig hoor, maar wat is daar nu liberaal aan?” Is het zo erg dat hij aan de bel moest trekken? „Ja, de VVD moet oppassen; ik zie in onze achterban steeds meer mensen die menen dat de politieke uitwerking van het liberalisme momenteel bij D66 in betere handen is. En ja, dat heeft met de zorg om privacy te maken. Maar ook met wat ik voor het gemak maar even het Marokkaantjesprobleem noem. Liberale politiek mag nooit over groepen gaan, altijd over individuen.” (PvO)

Senaat wil ook wel eens naar Uruzgan

Wie is er zo langzamerhand eigenlijk nog niet op bezoek geweest bij ‘onze jongens’ in Uruzgan? In elk geval niet de leden van de gecombineerde Buitenland- en Defensiecommissie uit de Eerste Kamer. Die vonden het dan ook tijd eens zelf te gaan kijken. Dus stuurde de voorzitter van dit gremium, de VVD’er Fred de Graaf, een briefje aan zijn partijgenoot Hans van Baalen die in de Tweede Kamer de Defensiecommissie voorzit. Of er niet een paar parlementariërs uit de Senaat konden aansluiten als leden uit de Tweede Kamer weer eens richting Uruzgan gingen?

Dat kon dus niet, liet Van Baalen kort maar krachtig weten. De groep parlementariërs zou dan te groot worden. In de Gulfstream van Defensie waarmee naar Afghanistan wordt gevlogen, is maar ruimte voor acht parlementariërs. „Niet eens voldoende om alle fracties uit de Tweede Kamer mee te nemen”, zegt Van Baalen. Een ander argument van hem is dat de Tweede Kamer, in tegenstelling tot de Senaat, moet instemmen met militaire missies.

In de Eerste Kamer is gepikeerd gereageerd op het schrijven van Van Baalen. „Ik had een meer meegaand antwoord verwacht”, zegt Fred de Graaf diplomatiek.

De senatoren hebben zich nu maar rechtstreeks tot het ministerie van Defensie gewend. Daar is het verzoek in beraad. (MK)

