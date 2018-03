Restauratie werk Van Schendel voor publiek

BREDA. Schilderijrestaurator John Post verricht zijn werk de komende maanden tussen het publiek van het Breda`s Museum. Morgen begint hij in de bovenzaal van het museum met het herstel van het vorig jaar teruggevonden schilderij Aanbidding der Herders van Peter van Schendel (1806-1870).Het schilderij van ruim vier bij drie meter ligt in eerste instantie voor schoonmaak van de achterzijde onherkenbaar op de vloer. De restaurator zweeft erboven om zijn werk te kunnen doen. Later komt de afbeelding boven te liggen en moet er onder meer gewerkt worden aan een winkelhaak en beschadigde olieverf. Volgens het museum gebeurt het zelden dat het publiek een restauratie kan meemaken en met de uitvoerder kan spreken.