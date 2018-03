Rekenen zwak op kwart basisscholen

Op 23 procent van de Nederlandse basisscholen blijven de rekenprestaties achter bij wat er van de leerlingen mag worden verwacht. Op deze scholen ontbreekt het onder meer aan heldere uitleg en wordt te weinig tijd besteed aan rekenen.

Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het onderzoek Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs, dat vandaag door staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) is aangeboden aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw heeft een vervolgonderzoek aangekondigd naar de kwaliteit van rekenmethoden.

Over het ‘realistisch rekenen’, een door de meeste basisscholen gebruikte rekenmethode waarbij leerlingen zelf oplossingsstrategieën bedenken voor een rekensom, woedt al enige tijd een felle discussie. Tegenstanders stellen dat het leerlingen door deze methode ontbreekt aan een duidelijke structuur om sommen op te lossen. Ook de inspectie wijst nu op onderzoeken waaruit blijkt dat het realistisch rekenen niet goed werkt voor zwakke rekenaars. Het vervolgonderzoek moet helderheid brengen in deze discussie.

Volgens de inspectie hangt het niveau van het rekenen op scholen deels af van de achtergrond van leerlingen. Dat neemt niet weg, stelt de inspectie, dat er scholen zijn met veel achterstandsleerlingen waar beter wordt gerekend dan op sommige scholen met weinig achterstandsleerlingen. De school kan het verschil maken.

De staatssecretaris wil met het vervolgonderzoek niet ingrijpen in de didactiek, benadrukt haar woordvoerder. „Het is bedoeld als handreiking aan leraren.”