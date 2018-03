Radio Voorkeur

Kunststof. Regisseur Paul Ruven praat over zijn nieuwe speelfilm Mafrika. Een cynicus blijkt opeens vader van een 15-jarige dochter in Afrika. Radio 1, 19.05-20.00u.

De Avonden. Gesprek met Rob van Scheers over zijn hernieuwde biografie over filmmaker Paul Verhoeven. Componist en dichter Rozalie Hirs vertelt over haar worstelingen als kunstenaar. Esther Gerritsen over haar nieuwe roman De kleine miezerige god, een verkenning van het menselijk gedrag. Radio 6, 19.02-22.00u.

Componist van de week. De in Leipzig opgegroeide Julius Röntgen (1855-1932) is Nederlands belangrijkste componist van de negentiende eeuw. Hij was vooral ook een pleitbezorger van de Duits romantische muziek in ons land. Onder zijn leiding bloeide het Amsterdamse muziekleven op tot internationaal niveau. Hij was bevriend en correspondeerde met o.a. Edvard Grieg en Johannes Brahms. Radio 4, 19.30-20.00u.

Casa Luna. Hoogleraar en milieudeskundige Bert Brunekreef krijgt de Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen 2008. Hij geeft zijn visie op de relatie tussen milieufactoren en volksgezondheid.Radio 1, 0.02-0.45u.