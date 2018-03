Proces tegen krijgsheren Congo

Rotterdam, 29 sept. Het Internationale Strafhof heeft besloten dat de Congolese krijgsheren Germain Katanga en Mathieu Ngudjolo moeten terechtstaan voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De aanklager heeft voldoende bewijs geleverd voor 7 van de 10 aanklachten waaronder moord, verkrachting en inzet van kindsoldaten. Katanga en Ngudjolo zouden milities hebben geleid die in 2003 een aanval uitvoerden op een dorp in de regio Ituri, waarbij 200 doden zouden zijn gevallen. Het in 2002 opgerichte hof opent hiermee zijn tweede proces.