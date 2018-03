Politiek: redding Fortis verstandig

De Tweede Kamer vindt de reddingsoperatie voor Fortis, waarbij de staat 4 miljard euro in de Nederlandse tak van de bank-verzekeraar steekt, onvermijdelijk. „Deze bank is te groot om om te vallen’’, zegt Tweede Kamerlid Paul Tang (PvdA). Wel moet voorkomen worden dat de top van Fortis een vertrekbonus incasseert, stelt Tang. De meerderheid van de Kamer steunt dit voorstel.

„Het zou de bloody limit zijn als de staat een financiële instelling te hulp schiet en de belastingbetaler ook nog moet meebetalen aan een beloning voor wanprestaties”, aldus VVD’er Frans Weekers. Hij heeft geen problemen met een bonus voor goede prestaties. „Maar wanprestaties moeten niet beloond worden.” Het forse bedrag van 26 miljoen dat voormalig topman Rijkman Groenink van ABN Amro toucheerde toen hij vorig jaar na overname van de bank moest opstappen, stuitte bij het parlement op hevige kritiek.

Ook de SP vindt dat de overheid een vertrekbonus voor Fortis-bestuurders moet verbieden. „Vertrekkende bestuurders mogen beslist geen bonus meekrijgen”, zegt Ewout Irrgang. „Ze hebben gefaald en als de staat niet was bijgesprongen waren ze hun baan ook kwijtgeraakt.”

Afgelopen nacht werd tijdens een crisisberaad in Brussel duidelijk dat Fortis een miljardeninjectie krijgt van 11,2 miljard euro van België, Nederland en Luxemburg. Ook moet Fortis zijn belang in ABN Amro, waar 24 miljard euro voor betaald is, verkopen. „Een zeer verstandige actie. De steun van de staat was onvermijdelijk”, meent Tang. „Als er een dermate grote crisis dreigt, moet de overheid ingrijpen om de belangen van spaarders te garanderen en de financiële stabiliteit te waarborgen.” Wel wil Tang van minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) weten welke voorwaarden de overheid heeft verbonden aan de financiële injectie en wat wat de toekomst van ABN Amro wordt.

VVD-Kamerlid Weekers heeft „gemengde gevoelens” over de reddingsactie. „Ik sta als liberaal niet te juichen als er in de private sector een bank genationaliseerd wordt. Problemen bij private instellingen vereisen private oplossingen”, aldus Weekers. „Van de andere kant moest er wel íéts gedaan worden om het vertrouwen in de bank-verzekeraar te herstellen en om te voorkomen dat spaarders en verzekerden niet ernstig gedupeerd zouden raken”, zegt Weekers.

SP’er Irrgang had graag gezien dat de staat een meerderheidsbelang in Fortis had genomen in plaats van de 49 procent die nu wordt verkregen. „Er wordt heel veel belastinggeld in Fortis gestopt. Dan kan de Staat beter een meerderheid nemen waarmee het de zeggenschap heeft”, aldus Irrgang. Wat de toekomst van ABN Amro betreft is het voor het SP-Kamerlid geen noodzaak de bank aan het Nederlandse ING te verkopen. „Het is mooi voor het oranje-gevoel, maar er zitten ook haken en ogen aan’’, meent Irrgang. De gevolgen voor de werkgelegenheid en de concurrentieverhoudingen op de markt kunnen volgens hem groot zijn.

CDA-Kamerlid Frans de Nerée tot Babberich zei „niet treurig te zijn” als ABN Amro in Nederlandse handen blijft. Maar of dit te realiseren valt, is volgens hem vooralsnog onduidelijk omdat een dergelijk grote combinatie op mededingingsproblemen in Brussel kan stuiten.