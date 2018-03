Plan Paulson laat nog veel vragen open

Het plan voor een noodfonds voor de financiële markten van de Amerikaanse minister van Financiën Hank Paulson is in een week tijd veranderd van een drie pagina’s tellende schets in een wetsontwerp van 110 pagina’s. Het document geeft antwoord op een aantal vragen, en het Congres zou het wel eens schoorvoetend kunnen aanvaarden. Als dat gebeurt, moet het ministerie nog steeds veel details uitwerken – zoals de prijs die de regering voor in moeilijkheden geraakte bezittingen zal betalen – en een hele reeks andere onzekerheden ophelderen.

De grootste daarvan is de vraag of het noodfonds zal helpen. Paulson lijkt veel Amerikaanse wetgevers ervan te hebben overtuigd dat het fonds weliswaar onwenselijk, maar niettemin noodzakelijk is. Maar of het plan – dat het ministerie in staat stelt tot een bedrag van 700 miljard dollar aan ‘giftige’ hypotheekobligaties van noodlijdende banken op te kopen – de liquiditeit van het bankstelsel veel zal verbeteren en uiteindelijk de hypotheeknemers zal helpen, staat nog te bezien.

Het wetsontwerp verduidelijkt wel een aantal zaken. Het ministerie zal niet meteen over alle middelen kunnen beschikken; het fonds zal onder toezicht staan van een speciale raad en het Congres; een hele reeks Amerikaanse banken en buitenlandse instellingen met activiteiten in de VS komen ervoor in aanmerking; het ministerie kan er eventueel ook voor kiezen bedrijven verzekeringen te verkopen ten aanzien van hun giftige bezittingen; de deelnemende instellingen zullen de vergoedingen die zij aan managers betalen wellicht moeten beperken; en de Amerikaanse regering kan uiteindelijk belangen in een aantal firma’s overhouden.

Een van de grootste problemen – waar het wetsontwerp niets over zegt – is echter hoe het ministerie bepaalde bezittingen zal waarderen. Dit is cruciaal voor de doeltreffendheid van het plan, de bereidheid van financiële firma’s om deel te nemen en de kans dat de Amerikaanse belastingbetaler uiteindelijk zijn geld zal terugkrijgen.

Daarnaast blijven veel andere vragen onbeantwoord. Hoe zal het ministerie bijvoorbeeld de vermogensbeheerders selecteren om het plan ten uitvoer te leggen? Veel mogelijke kandidaten zullen last hebben van belangenverstrengeling. Hoe kan het bezit van hypotheekobligaties worden omgezet in steun voor huizenbezitters? Hoe wil het ministerie de beoogde aandelenpakketten kwantificeren? En hoe zullen de limieten op de vergoedingen van managers worden vastgesteld en afgedwongen?

Het wetsontwerp lijkt ook een reeks problemen te kunnen veroorzaken. Zo krijgt de Amerikaanse beursautoriteit, de Securities and Exchange Commission (SEC), het recht om de zogenoemde mark-to-market-regels op te schorten, als dat nodig wordt geacht. Na de paniekerige en slecht georganiseerde maatregelen tegen short selling (gokken op koersdalingen) van de SEC lijkt dit niet bepaald een goed recept voor vertrouwen in de Amerikaanse boekhoudkundige praktijken.

Het oorspronkelijke plan van Paulson is er door het werk dat de wetgevers er dit weekend in hebben gestoken duidelijk op vooruitgegaan, hoewel het wetsontwerp nog steeds kan stuiten op verzet tegen het idee van een reddingsoperatie. Maar ook al zal het de stemming deze week overleven, het zal niet lang duren voordat de resterende gaten onder het fonds weer zichtbaar worden.

Richard Beales