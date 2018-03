Patiënten na kleine ingreep in levensgevaar

Twee patiënten van het Rotterdamse Havenziekenhuis liggen sinds dit weekend in kritieke toestand op de intensive care. Vijf patiënten moesten plotseling weer worden opgenomen. De oorzaak is onbekend.

Het Havenziekenhuis onderzocht afgelopen zaterdag dertig patiënten die daar donderdag en vrijdag in twee van de drie operatiekamers een – soms lichte – ingreep ondergingen. De meeste van die patiënten waren zaterdag al weer thuis maar kregen een oproep om terug te komen.

Aanleiding was dat patiënten vrijdag kort na hun operatie rillerig, duizelig en al snel ook koortsig werden. Enkelen werden snel erg ziek, zegt een woordvoerder van het Havenziekenhuis. „Zaterdagochtend hadden een paar andere operatiepatiënten die na hun operatie opgenomen waren ook ziekteverschijnselen die op een infectie zouden kunnen wijzen. Er is toen besloten de andere geopereerde patiënten terug te roepen”, aldus de zegsman.

Het is onbekend waar de patiënten ziek door zijn geworden. Gedacht wordt aan een infectie door een virus of bacterie, maar andere oorzaken zijn niet uitgesloten. Ook is onbekend waar en hoe een eventuele besmetting plaats vond. Het ziekenhuis heeft een externe onderzoekscommissie ingesteld onder leiding van infectieziektedeskundige Jim van Steenbergen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is direct op de hoogte gebracht. Een IGZ-woordvoerder laat weten dat de inspectie vindt dat het ziekenhuis adequaat handelt. De inspectie stemt in met de genomen maatregelen.

Het Rotterdamse Havenziekenhuis, aan de noordelijke Maasoever middenin de stad, is vanouds het ziekenhuis voor zeelieden met soms vreemde tropische ziekten. Die rol vervult het ziekenhuis nog steeds. De kennis over tropische ziekten is – in de Travel Clinic – ook beschikbaar voor mensen die op reis gaan. Naast stadsziekenhuis, is het ziekenhuis sinds enkele jaren een dochteronderneming van het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum.

Afgelopen donderdag en vrijdag vonden er, zegt de ziekenhuiswoordvoerder, een aantal verschillende operaties plaats in de twee operatiekamers die nu verdacht zijn. De meeste ingrepen waren niet-spoedeisend en werden uitgevoerd bij mensen die verder in redelijke tot goede gezondheid zijn.