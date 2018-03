Palin te open over Pakistan

De Amerikaanse presidentskandidaat John McCain had vrijdag zijn tegenstander Barack Obama nog aangevallen om diens ideeën over Pakistan, maar moest gisteren zijn running mate Sarah Palin verdedigen wegens vergelijkbare uitlatingen.

Tijdens het eerste debat tussen de kandidaten had Obama zijn standpunt herhaald dat de Verenigde Staten zelf terroristische doelwitten in Pakistan moeten kunnen uitschakelen als de Pakistaanse regering daar niet toe in staat of toe bereid is. Hij laakte het beleid van de regering-Bush, die na de aanslagen van ‘11 september’ miljarden dollars aan Pakistan heeft gegeven als steun voor de strijd tegen Al-Qaeda, de Talibaan en andere extremisten in het grensgebied met Afghanistan, zonder ze te verslaan. „Dat zeg je niet hardop”, reageerde McCain. „Als je dingen moet doen, dan doe je ze.”

Een dag later sprak Palin, op campagne in Philadelphia, met een student. Die vroeg haar of de VS de strijd tegen terreur in Afghanistan moeten uitbreiden met aanvallen in Pakistan. „Als dat nodig is om te voorkomen dat er meer terroristen [Afghanistan] in komen, moeten we dat zeker doen”, antwoordde Palin.

Gisteren probeerde McCain in een interview met nieuwszender ABC haar opmerking te corrigeren. „Ze begrijpt [..] dat we niets doen tenzij dat in het belang van de Amerikaanse veiligheid is en dat we dat niet vooraf zullen aankondigen”, zei hij.

De afgelopen weken hebben de VS hun unilaterale aanvallen in Pakistan geïntensiveerd. Bush heeft persoonlijk opdracht gegeven tot een grondaanval in het grensgebied, begin deze maand. De Pakistaanse president Zardari veroordeelt het Amerikaanse optreden, maar noemt tegelijkertijd de samenwerking met de VS „een zegen”. (AP)