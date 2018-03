Overige films

Die Hard with a Vengeance (John McTiernan, 1995, VS). Derde deel in serie avonturen is superieure actiefilm vol verrassingen van uiteenlopende aard. Schurk Jeremy Irons stuurt aangeslagen rechercheur Bruce Willis en diens burgermaat Samuel L. Jackson op vossenjacht door snikheet zomers New York. Niet opgeloste raadsels en incorrect uitgevoerde opdrachten leiden tot ernstige explosies. SBS6, 20.30-22.55u.

The Color of Money (Martin Scorsese, 1986, VS). Door hoofdrolspeler Paul Newman geïnstigeerd vervolg op diens succesfilm The Hustler (Robert Rossen, 1961). Vijfentwintig jaar later ontfermt de voormalige ‘hustler’ zich over onstuimige ‘pool player’ Tom Cruise en belandt hij in een moreel vacuüm. Paul Newman (26 januari 1925-26 september 2008) won, na zeven keer eerder genomineerd te zijn geweest, met deze rol dan eindelijk zijn enige Oscar. BBC1, 0.20-2.15u.