Overheden nemen Fortis over

Bank en verzekeraar Fortis wordt vrijwel geheel genationaliseerd. De Belgische, Nederlandse en Luxemburgse overheid investeren in totaal 11,2 miljard euro in het concern dat sinds vorige week in grote moeilijkheden zat. Hiermee worden de overheden eigenaar van de bank. Het reddingsplan, dat ook voorziet in de verkoop van ABN Amro Nederland aan een nog onbekende partij, werd gisteravond bekend gemaakt. De beurswaarde van Fortis was afgelopen vrijdagavond 12 miljard euro.

De ministers van Financiën van België en Nederland, de centrale bankiers van beide landen en het Fortis-management hielden het hele weekeinde crisisberaad. Fortis kwam de afgelopen week in grote problemen toen het 35 procent van haar beurswaarde verloor. De problemen werden veroorzaakt door de gevolgen van de kredietcrisis en de zeer dure overname van 24 miljard euro voor een deel van ABN Amro eind vorig jaar. Beleggers bleken alle vertrouwen te hebben verloren in Fortis en in de strategie van het management over hoe men snel extra kapitaal wilde binnenhalen.

Volgens het plan zal België 4,7 miljard investeren, Nederland 4 miljard euro en Luxemburg 2,5 miljard. Daarbij zal Fortis ABN Amro Nederland weer moeten verkopen. Tot gisteren waren zowel ING als het Franse BNP Paribas geïnteresseerd, maar zij haakten beide af.

Fortis beloofde vrijdag opnieuw een aantal onderdelen te zullen verkopen, maar beleggers waren niet overtuigd. Nadat de koers vrijdag 21 procent daalde, werd bestuursvoorzitter Herman Verwilst ontslagen en opgevolgd door bestuurslid Filip Dierckx.

