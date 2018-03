Ov-chipkaart kan leren van pinpas

De ov-chipkaart heeft al langere tijd slechte pers. In de nrc.next van 23 september werd een heldere uiteenzetting van de problemen gegeven: onvoldoende veiligheid en privacy, technische problemen en spooktransacties. En de belangrijkste: het gebrek aan regie. Oftewel, er is geen probleemeigenaar. Men had daarvoor te rade kunnen gaan bij de banken. Immers, zij hebben een soortgelijk product, de pinpas, twintig jaar geleden met succes ingevoerd. Bijna elke Nederlander gebruikt de pinpas dagelijks en problemen zijn er nauwelijks. Dat komt omdat eréén onafhankelijke merkeigenaar is, die de product- en beveiligingsspecificaties opstelt en beheert. Banken en producenten van betaalautomaten die aan die eisen voldoen, kunnen meedoen in het betaalsysteem.