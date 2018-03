Ook Europa mist vertrouwen

Geld pompen in vastgelopen banken is voor een overheid nog relatief makkelijk. Het oppompen van vertrouwen blijkt een stuk lastiger.

Alle beurzen gingen vanmorgen onderuit, met banken en verzekeraars als grootste dalers. Ondanks reddingspogingen voor individuele banken in Europa, met het Belgisch-Nederlandse Fortis als meest prominente. Ondanks overeenstemming gisteren over het Amerikaanse noodplan om alle financiële instellingen bij te staan tussen Republikeinse en Democratische onderhandelaars.

Bij de aankondiging van het Amerikaanse reddingsplan, ruim een week geleden, werd het nog aangemerkt als een mogelijk keerpunt in de al meer dan een jaar woedende financiële crisis. Maar een week van politiek gebakkelei deed het vertrouwen wegkwijnen. En het is nu zodanig afgezwakt dat beleggers vanmorgen al niet meer geloofden dat een herstel van het ingestorte financiële systeem is ingezet.

Wat het plan wel doet, is alle financiële instellingen, dus niet alleen de zwaarst getroffen zakenbanken maar bijvoorbeeld ook pensioenfondsen, de mogelijkheid geven om af te komen van hun ‘giftige’ hypotheekbezittingen. Dat is een eerste noodzakelijke stap geweest.

Het plan van de Amerikaanse overheid, TARP geheten, doet zijn naam eer aan, maar niet meer dan dat. Het Trouble Asset Release Plan, zal er inderdaad voor zorgen dat er weer een prijs wordt gevormd voor alle kredietderivaten die zijn afgeleid van de rommelhypotheken voor Amerikanen. Daarmee wordt duidelijk wat financiële instellingen nog moeten afschrijven van de junk op hun balans.

De hoop was ook dat banken elkaar weer geld durven lenen, nu ze weten dat de overheid een vangnet voor ze heeft gespannen. Het hele financiële systeem draait op het mechanisme dat banken elkaar voortdurend geld uitlenen. Als dat stilvalt, komen vooral de zwakkere banken met de grootste geldnood in de problemen.

Maar juist dat lenen aan elkaar is vanmorgen niet op gang gekomen. De rente die banken elkaar rekenen bleef extreem hoog, de vlucht naar staatsobligaties blijf bestaan. Het gaat langer duren voordat banken elkaar weer durven vertrouwen.

Vermogensbeheerder Schroders schreef vlak voor het weekend al dat er vermoedelijk een TARP 2 nodig zal zijn. Eerst zullen banken gedwongen worden hoge afschrijvingen te plegen op hun besmette portefeuilles. Schroders houdt ook rekening met faillissementen als de verliezen duidelijker worden. Veel banken zullen nieuw kapitaal moeten zoeken om hun balans te schragen. En dat is enorm lastig met de ingestorte beurskoersen van financiële instellingen.

Daarom ontkomen overheden er niet aan kapitaalinjecties te doen, verwachten economen. „Het plan doet niets om de ernstige spanningen in de financiële markten te doen afnemen en het interbancaire lenen weer op gang te brengen, terwijl de markten in elkaar storten”, zegt econoom Nouriel Roubini van de Stern School of Business van New York University op zijn weblog. Hij noemt het „een schandelijk plan”, omdat banken wel worden geholpen, maar consumenten niet. Het plan is niet alleen sociaal onrechtvaardig, maar het ontbreken van initiatieven om de schuld van huishoudens te verlichten, zal volgens hem een economische recessie verdiepen.

De verschillende reddingspogingen in Europa maakten dit weekend duidelijk dat de Europese financiële instellingen net zo ernstig in gevaar zijn als de Amerikaanse. De gedeeltelijke nationalisatie van Fortis was de meest opvallende. De Britse overheid nationaliseerde hypotheekbank Bradford & Bingley, IJsland kocht een belang van 75 procent in de Glitnir-bank. Duitse banken houden hun branchegenoot Hypo Real Estate overeind. Niemand gelooft nog dat daarmee al het Europese bankenleed is geleden. Het gebrek aan onderling vertrouwen werd nog eens onderstreept doordat de Europese Centrale Bank (ECB) bekendmaakte opnieuw een onbekend bedrag te injecteren in de geldmarkten.

Gewone bedrijven gaan de kredietangsten nu voelen. Amerikaanse bankiers vertelden vorige week al dat geen enkel Amerikaans bedrijf nog krediet krijgt. Sterker, er zijn Amerikaanse bedrijven die uit angst voor het omvallen van hun bank bezig zijn hun huidige kredietfaciliteiten helemaal te benutten en het geld tijdelijk op een deposito te stallen.

Des te zorgwekkender dat veel Europese bedrijven zich nog geen zorgen maken over hun eigen financierbaarheid. Dat blijkt uit een vanmorgen gepubliceerd onderzoek van adviesbureau Roland Berger. „Verontrustend reactief”, noemt onderzoeker René Seyger deze houding.