Ontslagen bij KfW na overboeking

Berlijn, 29 sept. Bij de Duitse staatsbank KfW zijn twee bestuurders ontslagen nadat de bank zo`n 300 miljoen euro had overgemaakt aan Lehman Brothers op de dag dat de zakenbank failliet ging. Dat lieten de Duitse ministeries van Financiën en Economische Zaken vandaag weten. Peter Fleischer en Detlef Leinberger, de bestuurders in kwestie, moeten hun functies onmiddellijk neerleggen, zo melden de ministeries. De overboeking maakte deel uit van een zogenaamde swap-overeenkomst, waarbij financiële instellingen afspreken geldstromen te ruilen. Nadat de deal aan het licht was gekomen, noemde een Duitse krant KfW ”de domste bank van Duitsland”.