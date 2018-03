,,Onze nieuwe cd Oktober kun je zien als een reactie op onze vorige cd. Aan Umoja hadden we viereneenhalf jaar gewerkt. De instrumenten werden daar niet alleen los van elkaar opgenomen, maar ook nog eens in verschillende werelddelen. Nu wilden we het simpel houden: gewoon met zijn vieren in de studio, instrument op schoot en de recordknop indrukken.”

Bas Kennis is de toetsenist van de Zeeuwse groep Bløf. Van de band, die sinds 1992 bestaat, verscheen in 2006 Umoja, een magnum opus waar in dertien landen met allerlei lokale artiesten aan was gewerkt. Het ingetogen en akoestische Oktober, dat deze week uitkomt, vormt een tweeluik met April dat in april 2009 zal verschijnen. De 26 liedjes voor de twee cd’s werden vastgelegd tijdens een drie weken durende sessie in Ierland. Ieder liedje werd in één keer opgenomen -‘one take recording’ - zonder overdubs. Dat betekent dat de hele band tijdens de opnamen tegelijk zong en speelde, vergelijkbaar met een live concert. En niet, zoals doorgaans gebeurt, ieder instrument om de beurt.

„Dat klinkt nostalgisch, maar daar was het ons niet om begonnen. Het ging ons om het live-gevoel. Bij onze concerten hebben we een onderlinge interactie waardoor we de dingen net iets anders spelen, omdat we op elkaar reageren.

„Na het spektakel van Umoja wilden we terug naar wie we eigenlijk zijn: vier muzikanten die nummers schrijven en dat live goed kunnen brengen. Daarin merk je ook dat we veel ervaring hebben. Op deze manier een plaat maken hadden we vier jaar geleden niet gekund. Het draait om zelfvertrouwen.

„Wat niet wil zeggen dat het moeiteloos ging. Op deze manier opnemen wil dus zeggen dat als een van ons in de laatste maat een verkeerde noot speelde, het hele nummer opnieuw moest. Maar we hebben niet één keer gesmokkeld, alles ging echt ‘live’. Ieder nummer speel je om te beginnen vier keer om er in te komen, en meestal zit daar de goeie versie al bij. Daarna doe het nog een keer of tien, om het zeker te weten. Gemiddeld speelden we een liedje zo’n vijftien keer, maar sommige moesten 25 keer over. Zeker toen er ook een strijkkwartet bij kwam, ging het regelmatig ergens fout. Dan zaten we elkaar wel eens in de haren.

,,De plek waar we gingen opnemen, een landhuis in Ierland, hadden we gekozen om zijn sfeer. Als je een grote creatieve prestatie moet leveren, helpt het als er paarden in de tuin staan en je mooie meubels en schilderijen om je heen hebt. Zo is het ons dus gelukt om in drie weken 26 liedjes af te leveren.”

‘Oktober’ verschijnt op 2 oktober. Clubtour begint op 10/10 in 013, Tilburg, voor data zie blof.nl