Onderzoek naar Thaise premier

Bangkok, 29 sept. De Thaise Verkiezingscommissie is een onderzoek begonnen naar mogelijke belangenverstrengeling van de eerder deze maand aangetreden premier Somchai Wongsawat. Volgens een senator, die een klacht had ingediend, heeft Somchai aandelen in een internetaanbiederdie samenwerkt met staatsbedrijf CAT Telecom. De grondwet verbiedt politici aandelen te hebben in bedrijven die zakendoen met staatsbedrijven. De vorige premier, Samak Sundaravej, moest aftreden omdat hij bijverdiende als presentator van een kookprogramma. Somchai zegt dat hij niets onwettigs heeft gedaan.