Ombudsman wil plan van aanpak voor problemen bijCAK

HILVERSUM. De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, maakt zich zorgen over problemen rond het Centraal Administratiekantoor (CAK). Dat maakte hij zaterdag bekend. Het CAK int sinds vorig jaar de eigen bijdrage van mensen die zorg buitenshuis ontvangen. Het gaat vooral om ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Brenninkmeijer krijgt naar eigen zeggen sinds november 2007”een aanhoudende stroom klachten” wegens onduidelijke of verkeerde facturen, slechte telefonische bereikbaarheid en slechte beantwoording van bezwaarschriften. De nationale ombudsman roept het CAK op met een plan van aanpak te komen om de problemen op te lossen. De problemen ontstonden toen het CAK in 2007 honderdduizenden beschikkingen verstuurde over veranderingen in de bijdrage, waartegen mensen bezwaar aantekenden.