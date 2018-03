Ombudsman: problemen bij CAK moeten opgelost

Den Haag, 29 sept. Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt het hoog tijd dat er een eind komt aan de chaos bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Brenninkmeijer acht het onaanvaardbaar dat ouderen, gehandicapten en zieken nog steeds worden opgezadeld met de problemen bij de administratieve afhandeling van de eigen bijdrage voor zorginstellingen en de thuiszorg. Daar is het CAK sinds vorig jaar verantwoordelijk voor. Mensen krijgen onjuiste facturen, de organisatie is telefonisch moeilijk bereikbaar en cliënten zijn ontevreden over de antwoorden op hun vragen.