Om boven je bed te hangen

De blauwste ogen ter wereld zullen alleen nog maar op scherm schitteren. Hollywood-icoon Paul Leonard Newman is afgelopen vrijdag op 83-jarige leeftijd overleden aan longkanker in zijn huis in Newport.

Newman speelde sinds de jaren vijftig in meer dan tachtig film- en televisieproducties, waaronder Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) en The Color of Money (1986). Voor die laatste film won de acteur zijn enige Oscar.

Recensenten waardeerden vooral de overtuigende manier waarop hij – naast charmeurs – rebelse types, slechteriken en mislukkelingen speelde.

Newman was behalve acteur ook regisseur, autoracer, eigenaar van een voedselproductiebedrijf en filantroop. Het geld dat hij verdiende met zijn bedrijf stak hij onder meer in kampen voor ernstig zieke kinderen.

Als fervent tegenstander van de oorlog in Vietnam en verdediger van burgerrechten belandde hij op de lijst van president Nixon’s vijanden. Dat was één van de verdiensten waar hij, zoals hij het zelf zei, het meest trots op was.

