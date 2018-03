Eric Corton bespreekt een van zijn dierbaarste platen van de afgelopen vijftien jaar: Heartbreaker van Ryan Adams. „Op deze plaat staat geen nummer dat niet raak is. Een ode aan de liefde voor vrouwen, drank en North Carolina in vijftien ontroerend mooie songs”, zegt Corton.Ook op nrc.tv: nrc kookt Melanzane alla Parmigiana (aubergines met kaas), nrc kamatube koning van de glasbak, nrc nu de topdrie van Vincent Mentzel, en Maarten Schinkel over de kredietcrisis.

nrc.tv is te zien via nrc.tv, nrc.nl en nrcnext.nl