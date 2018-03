Noorden trots op vreemdelingen

Oud-international Ronald Koeman zag gisteren op de tribune van het Euroborg Stadion hoe zijn oude werkgever Feyenoord onderuit ging tegen de club waar hij begin jaren tachtig samen met zijn broer Erwin doorbrak en furore maakte: FC Groningen.

De trots van het Noorden is momenteel niet meer de voetbalschool waar bijvoorbeeld ook Arjen Robben zijn eerste schreden zette in de eredivisie. De basisopstelling van trainer Ron Jans bevatte gisteren welgeteld tien spelers die niet in Nederland zijn geboren. Alleen Koen van de Laak was van eigen bodem in het Groninger elftal.

Zolang de formatie daarmee de eredivisie aanvoert, zal de aanhang er niet mee zitten. Het merendeel van de 22.329 toeschouwers, dankzij een verbouwing een record voor de ‘Groene Kathedraal’, begroette de 3-1 zege op Feyenoord enthousiast.

Jans, die vandaag vijftig wordt, schaamt zich allerminst voor het vreemdelingenlegioen waarmee hij dit seizoen de competitie is ingegaan. Zijn selectie van 23 spelers bevat elf Nederlanders. Het merendeel van hen staat niet in de basis en zat gisteren zelfs niet op de bank. „De wereld wordt steeds meer internationaal, grenzen vervagen”, aldus Jans. „We moeten ook in Groningen niet meer regionaal denken. Natuurlijk kijken wij bij het aantrekken van spelers altijd eerst naar de eigen opleiding en dan naar de Nederlandse markt. Maar als daar niet het talent tussenloopt dat je nodig hebt, moet je wel over de grens zoeken.”

Het moet gezegd, in de zomermaanden probeerde FC Groningen aanvankelijk Marcel Meeuwis (Roda JC) en Peter Wisgerhof (NEC) binnen te halen, maar dat bleek om financiële redenen niet haalbaar. „Clubs en spelers stelden te hoge eisen”, vervolgt Jans. „Toen kozen we voor de tweede optie.” Dat betrof onder andere Andreas Granqvist, een Zweedse verdediger die overkwam van Wigan Athletic. Voor hem werd toch het recordbedrag van 3,3 miljoen euro neergeteld. Groningen versterkte zich verder met de Nigeriaanse middenvelder Oluwafemi Ajlore, voetbalnaam Femi. Jans is niet bang dat zijn club in de problemen komt, als de UEFA erin slaagt om bij de Europese Unie de ‘6 plus 5 regel’ er door te krijgen. Deze moet teams verplichten ten minste een half dozijn spelers van eigen opleiding op te stellen. „Van mij mag die maatregel er komen. Als het dan wel consequent wordt uitgevoerd. Het moet niet mogelijk zijn om voor een miljoen euro een paspoort te kopen, zoals in Qatar. Trouwens, Sepp de Roover (Belg, red.), Evgeniy Levchenko (Oekraïne) en Gibril Sankoh (Sierra Leone) beschouw ik als Nederlanders. Zij spreken onze taal of wonen hier al heel lang.”

De voertaal op het veld is Nederlands, vertelt spits Marcus Berg in het Engels. „Maar buiten de training of de wedstrijd spreken we Engels met elkaar.” Jans beweert dat hij de wedstrijdbespreking in het Nederlands doet. „Iedere buitenlander die hier komt voetballen, moet zich aanpassen. Ze leren allemaal Nederlands spreken. Ik vind het jammer dat Berg interviews geeft in het Engels, hij durft het kennelijk nog niet in onze taal te doen.”

Berg was gisteren niettemin de held met twee doelpunten. Hij veroorzaakte ook de rode kaart van Kevin Hofland waardoor Feyenoord al vanaf de elfde minuut met tien man verder moest. „Ik had een metertje voorsprong en ik weet niet eens of Hofland mij raakte, maar ineens lag ik op de grond”, zei Berg. En Hofland over zijn ondoordachte sliding: „Er was geen contact. Een slimme spits gaat in zo’n situatie liggen. Op het moment dat het fluitje klonk van scheidsrechter Blom wist ik dat het geen zin had nog te protesteren.”

Feyenoord-trainer Gertjan Verbeek twijfelde niet aan de juistheid van de beslissing en maakte Hofland verwijten. „Een ervaren verdediger als hij mag dit niet overkomen. Je kunt in zo’n geval beter een treffer incasseren. Dan hadden we met elf man verder kunnen spelen en zou Kevin niet worden geschorst.”