Nokia Tube XpressMusic 5800; antwoord op de iPhone en iPod

[UPDATE] Nokia viert de geboorte van zijn eerste gsm met touchscreen besturing: de 5800 Xpress Music. Dit toestel werkt op Symbian 60 met speciale aanraakmenu’s. De baas van Nokia gaf van tevoren heel sportief een hats off to Apple, oftewel een petje-af voor de slimme bediening van de iPhone. De 5800 ziet er echter nog steeds heel erg Nokia uit.

Het toestel heeft 8GB flash geheugen en is behalve telefoon vooral een muziekspeler. Nokia heeft serieuze plannen met muziek: voor een extra bedrag koop je het mobieltje met een jaar onbeperkte toegang tot de Nokia Music Store. De liedjes die je downloadt zijn te synchroniseren met de computer. Je zou dit gezien de prijs (279 euro) eerder als een concurrent voor de iPod dan voor de iPhone kunnen beschouwen. Het toestel zou eind dit jaar in de winkel moeten liggen. De kosten voor de optionele Comes with music -dienst worden pas volgend jaar bekend gemaakt. Het polsbandje met gitaarplectrum (zie afbeelding) krijg je er in ieder geval gratis bij.

Het zijn hoogtijdagen voor de smartphones die je met een tik op het scherm kunt besturen. Alle gadgetliefhebbers die nog niet naar de winkel waren gerend om een iPhone 3G, een Sony Xperia X1 of een HTC Touch Pro te kopen: Nokia is nu dus ook een optie.

De specificaties:

3,2 inch scherm, 3,2 megapixel beeldchip, GPS, 8 GB flashcard meegeleverd, 3G, hsdpa en wifi, Symbian S60 5 edition met aanraakbesturing.

Ouder Nokia-filmpje over de interface: