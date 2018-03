Nog één grote wens na historisch record

Haile Gebrselassie heeft gisteren in Berlijn zijn afwezigheid bij de olympische marathon in Peking goedgemaakt met een wereldrecord.

De Ethiopiër weigerde een maand geleden wegens de smog zijn gezondheid op het spel te zetten. Zei hij. Het was een deel van zijn motief, want Gebrselassie wist dat hij op 35-jarige leeftijd veel geld en prestige te verspelen had in stadsmarathons. In Berlijn vond hij gisteren zijn gelijk, want met ‘Peking’ in de benen zou hij vrijwel zeker geen wereldrecord hebben gelopen, en al helemaal niet een tijd van 2.03,59, waarmee Gebrselassie als eerste atleet de barrière van 2.04,00 brak. Een verbetering van zijn eigen record (2.04,26) met 27 seconden.

Opmerkelijk genoeg verbaasde de uitkomst van de Berlijnse marathon Gebrselassie nog het meest. Twee weken geleden kreeg de Afrikaan problemen met zijn kuit, waardoor hij veroordeeld was tot lichte trainingen op de hometrainer. Gebrselassie vreesde een spierscheurtje, maar wenste niet op het verzoek van zijn manager Jos Hermens in te gaan om voor behandeling door sportarts Peter Vergouwen naar Nederland te komen. Zakelijke verplichtingen hielden hem in Ethiopië.

Eenmaal in Berlijn bleek vrijdag uit medisch onderzoek dat zijn klacht het gevolg was van een verdikking in de knieholte, waardoor de lymfebanen niet optimaal functioneerden. Een chiropractor verhielp het ongemak.

Maar hoe stond het met zijn vorm? Gebrselassie was niet helemaal zeker van zijn zaak. Ten onrechte bleek al snel in de wedstrijd, want hij voelde al snel dat hij in topvorm stak. Bijgestaan door vier hazen en dankzij ideale weersomstandigheden voltrok zich het perfecte scenario voor een aanval op het wereldrecord. En Gebrselassie vond het ritme waarmee hij zich aan het met zijn manager Jos Hermens uitgedokterde schema kon houden. Hij moest zich in de laatste kilometers alleen nog ontdoen van de Keniaan James Kwambai. Dat lukte bij kilometerpunt 35, waarna Gebrselassie zijn zegetocht solo voltooide en hij zijn oude recordtijd met bijna een halve minuut verbeterde. Kwambai werd tweede in 2.05,36.

Van de doelen die Gebrselassie zich voor de resterende jaren van zijn gelauwerde carrière heeft gesteld, was het slechten van de 2.04,00 op de marathon er één. Nu hij daarin is geslaagd, denkt hij heel voorzichtig aan een tijd onder de 2.03,00. Maar daar wil manager Hermens nog niet aan denken. Hij blijft voorzichtig: „Laat hij eerst maar eens proberen een halve minuut van de nieuwe recordtijd af te krijgen, die optie lijkt me reëler.”

Optimistischer is Hermens over Gebrselassies wens bij de Olympische Spelen van 2012 de gouden medaille op de marathon te winnen. Hij is dan weliswaar 39 jaar, maar de Ethiopiër ziet die hoge leeftijd niet als een belemmering. Steeds als ouderdom als een beletsel voor olympisch succes wordt genoemd, verwijst Gebrselassie naar zijn landgenoot Miruts Yifter, die op oudere leeftijd – welke is onbekend, omdat er twee geboortedata (1 januari 1938 en 15 mei 1944) circuleren en hijzelf het mysterie in stand houdt – bij de Olympische Spelen van 1980 in Moskou goud won op zowel de 5.000 als 10.000 meter.

Gebrselassie heeft nog een grote wens: in de voetsporen treden van zijn legendarische landgenoot Abebe Bikila, de atleet die bij zowel de Olympische Spelen van Rome (1960) als Tokio (1964) geschiedenis schreef door op blote voeten goud te winnen. Sindsdien zien Ethiopiërs de marathon als een mythische afstand. En Gebrselassie vindt dat zijn carrière pas volmaakt is als hij olympisch kampioen op de marathon is. Gezien de klimatologische omstandigheden en het parcours denkt hij over vier jaar in Londen zeer kansrijk te zijn.

Tot 2012 blijft Gebrselassie zich richten op stadsmarathons waarin hij zijn faam kan vergroten en vooral veel geld kan verdienen. In Berlijn mocht hij niet klagen: een wereldrecord en een bonus van 250.000 euro. Gebrselassie ligt op koers voor een koninklijke afsluiting van zijn nu al legendarische loopbaan.