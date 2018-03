Nieuwe album Bob Dylan gratis online

Rotterdam. Het nieuwe dubbelalbum Tell Tale Signs van Bob Dylan is vanaf morgen gratis te beluisteren op de site van National Public Radio. Een week later, op de dag van de verschijning van de nieuwe cd, is het album niet meer te beluisteren. De nieuwe uitgave is het achtste album van de 67-jarige Dylan in de Bootleg Series. Hierop staan opnamen van de artiest die niet eerder te horen waren.