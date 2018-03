Nedermoslims

Donderdag wordt in Groningen een opmerkelijk proefschrift verdedigd. De auteur is een godsdienstwetenschapper en heeft zich verdiept in het zelfbeeld van Marokkaanse jongeren in Nederland.

Bij ‘Marokkaanse jongeren’ dringen zich al gauw twee associaties op. De eerste is ‘Mokro’s’. Dat is randstedelijke straattaal voor rotjochies die uitdagend rondhangen voor winkels, passanten intimideren, politieagenten provoceren en vuilbekken naar ‘Hollandse’ meiden. De tweede associatie is ‘radicalen’, moslims van de tweede generatie die zich afwenden van de Nederlandse samenleving en de strijd aangaan met het ‘verdorven Westen’. Dat zijn ‘probleemgroepen’ en die zijn al vaak onderzocht.

Het boek van promovenda Susan Ketner is opmerkelijk omdat er geen Mokro’s en radicalen in voorkomen. Zij interviewde tachtig Marokkaanse scholieren en daar waren geen straatslijpende drop-outs bij. Zij deden graag aan het onderzoek mee, omdat „er zoveel over ons wordt gezegd en ik graag zelf vertel hoe het is om Marokkaan te zijn in Nederland”.

De meesten noemen zich in de eerste plaats moslim, vervolgens Nederlander en dan pas Marokkaan. Met ‘islam’ bedoelen ze niet het met tradities uit het Rif doorweven geloof van hun ouders, maar hun eigen interpretatie. Die verzinnen ze niet zelf, het is een collage van stukjes religie die ze ontlenen aan religieuze boeken en het internet. Wat hen bezighoudt is hoe je een goede moslim kunt zijn in een niet-islamitisch land. Daarover hebben tal van moefti’s en internetpredikers hun geleerde zegje gezegd en jongeren kiezen daaruit wat van hun gading is.

Geen van de ondervraagden voelt zich aangetrokken tot de strenge islam van de salafisten, die terugwillen naar ‘het ware geloof der voorvaderen’. Maar ze kennen hun klassieken, dat wel. Een meisje zei tegen haar ouders: „De vrouw van de profeet was ook een werkende vrouw, waarom zou ik dan geen baantje mogen nemen bij de Hema?”

Bidden doen ze, tenzij het slecht uitkomt, dan halen ze het later in. Vrijen vóór het huwelijk mag niet, maar verkering is nog geen ontmaagding. De helft van de meiden draagt geen hoofddoek, omdat ‘ik daar nog niet aan toe ben’ of omdat ‘nergens staat dat we die moeten dragen’.

Zelfbewuste islamitische Nederlanders, volgens Ketner de meerderheid van de Marokkaanse jongeren.

Dirk Vlasblom