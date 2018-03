Nader bekeken

Alessandro Ballan was gisteren de negentiende Italiaanse wielerkampioen bij de profs. In 1927 was Alfredo Binda op de Nürburgring in Duitsland de eerste. Binda zou daarna nog tweemaal kampioen worden, in 1930 en 1932. Fausto Coppi was na de Tweede Wereldoorlog de eerste Italiaanse beroepsrenner in de regenboogtrui. Hij won in Lugano met zes minuten voorsprong op de Belg Germain Derycke, de enige renner die de ontketende Italiaan destijds kon volgen. Op de klim van de Crespera (foto) reed de 33-jarige Coppi de tien jaar jongere Derycke als laatste uit zijn wiel. De Italianen mogen dan sinds 1927 negentien wereldtitels hebben behaald, de Belgen scoorden met 25 kampioenen de meeste, waarvan negentien na de Tweede Wereldoorlog. Frankrijk is derde met acht.

Italiaanse wereldkampioenen wielrennen na 1945