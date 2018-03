Na München blijft Europa nog steeds doormodderen

Zeventig jaar geleden tekende de Britse premier Neville Chamberlain in München een document waarmee Duitsland de vrije hand kreeg om zich een groot stuk van Tsjechoslowakije toe te eigenen. Dit wordt nu algemeen gezien als een schandalig verraad aan, zoals Chamberlain het noemde, „mensen over wie we haast niets weten in een ver land”. Maar toen dachten de meeste mensen daar anders over. Hitler, die niets dan verachting koesterde voor diplomatieke onderhandelingen, zag het als een soort vernedering – voor hém.

De overtuiging van de premier dat Groot-Brittannië nog niet klaar was voor een oorlog met nazi-Duitsland, en dat diplomatie en compromissen veiliger waren, werd gedeeld door veel Europeanen, die de verschrikkelijke gevolgen van de Eerste Wereldoorlog uit eigen ervaring kenden. Toch is Chamberlain de geschiedenis ingegaan als een lafaard, en wordt de veroveringstocht die Hitler vervolgens in Europa zou ondernemen veelal op het conto geschreven van Chamberlains appeasement.

Chamberlain had het waarschijnlijk mis: Groot-Brittannië en Frankrijk hadden Duitsland wél kunnen tegenhouden. 1938 – ‘München’ – was een van die zeldzame gelegenheden in de geschiedenis van democratieën waarbij behoedzame diplomatie misplaatst was. Dat moment riep om een eigenzinnige romantische held die bereid was het lot van zijn land op het spel te zetten en dóór te vechten „tot elke prijs” (Winston Churchill).

Van George Santayana is de befaamde uitspraak dat „wie niet van de geschiedenis kunnen leren, gedoemd zijn haar te herhalen’’. Maar de lessen van de geschiedenis zijn talrijk en soms tegenstrijdig, en ze herhaalt zich nooit op precies dezelfde manier. Soms kan overmatige aandacht voor het verleden ons op een dwaalspoor brengen. Wat heeft de wereld van München 1938 geleerd?

Het lijkt er sterk op dat de West-Europeanen na de Tweede Wereldoorlog conclusies hebben getrokken die dichter bij de ideeën van Chamberlain uit 1938 stonden dan bij die van Churchill. Na twee rampzalige oorlogen besloten de Europeanen instellingen op te richten die militaire conflicten overbodig zouden maken. Voortaan zouden diplomatie, compromissen en gedeelde soevereiniteit de norm zijn. Romantisch nationalisme op basis van militaire fierheid had afgedaan.

Uit de smeulende overblijfselen van de oorlog verrees een nieuw soort Europa, én een nieuw soort Japan, dat zelfs een pacifistisch getoonzette grondwet kreeg – opgesteld door idealistische Amerikanen, maar door de meeste Japanners dankbaar aanvaard. Nationalisme maakte – althans buiten de voetbalstadions – plaats voor de innige zelfvoldaanheid van mensen die een beschaafdere, diplomatiekere, vreedzamere oplossing gevonden hadden voor de conflicten van de mensheid. En inderdaad bleef de vrede bewaard. Maar alleen doordat die werd gegarandeerd door een land dat vasthield aan opvattingen over nationale en internationale veiligheid die dateerden van voor de Tweede Wereldoorlog.

In de Verenigde Staten heeft ‘München’ een heel andere connotatie. Daar heeft het voedsel gegeven aan de churchilliaanse illusies van menige ‘oorlogspresident’ die ervan droomde de geschiedenis in te gaan als de heroïsche voorvechter van de vrijheid tegen de tirannie. Telkens werd/wordt een beroep gedaan op ‘München’ – om het communisme een halt toe te roepen, of Saddam Hussein, of Iran, of het ‘terrorisme’.

Dit verschil in perspectief heeft spanningen veroorzaakt tussen de VS en hun democratische bondgenoten. De Europeanen en de Japanners zijn voor hun veiligheid aangewezen op de militaire kracht van de VS, maar zijn het vaak niet eens met de wijze waarop de VS die kracht verkiezen te gebruiken. Al te veel afhankelijkheid heeft ook infantiliserend gewerkt. Als een soort eeuwige pubers hunkeren de Europeanen en de Japanners naar de beschermende arm van de grote Amerikaanse vader, die ze tegelijkertijd diep verafschuwen.

Het lijdt nauwelijks twijfel dat de VS, net als alle grote mogendheden, een stuk of wat dwaze oorlogen zijn begonnen en zich een dwingeland hebben betoond, vooral jegens landen op hetzelfde continent. Maar zelfs als we de geest van München terzijde leggen, zijn er gelegenheden waarbij militaire kracht het enige middel is om een tiran aan te pakken. De Europeanen voelden er niet voor om op te treden tegen de Servische massamoordenaars. De Amerikanen moesten – aanvankelijk met tegenzin – het vuile werk opknappen. Toen de VS besloten de troepen van Saddam Hussein uit Koeweit te verdrijven, schreeuwden Duitse demonstranten dat zij nooit „bloed zouden vergieten voor olie’’.

De Europese diplomatie heeft natuurlijk ook een aantal opmerkelijke successen geboekt. Het vooruitzicht van toetreding tot de Europese Unie heeft de democratieën in Midden- en Oost-Europa, én in Turkije, versterkt. Enkele van die democratieën zijn ook toegetreden tot de NAVO; andere willen niets liever. Maar de NAVO is, in tegenstelling tot de EU, een militaire organisatie. En daar manifesteert zich het oude probleem van Chamberlain: zijn de Europeanen bereid oorlog te voeren ten behoeve van hun medelidstaten?

Zolang de Koude Oorlog duurde was dat geen ernstig dilemma. De Europeanen vertrouwden erop dat de NAVO en de VS hen zouden verdedigen tegen de Sovjet-Unie als dat nodig mocht zijn. Nu willen Georgië en Oekraïne graag toetreden, in de hoop dat de Europeanen en de Amerikanen bereid zullen zijn bloed te vergieten om hen te beschermen tegen Rusland. Het is een heldere keuze: als de Europeanen bereid zijn te strijden voor Georgië en Oekraïne, dan moeten die landen worden uitgenodigd om toe te treden. Zo niet, dan niet. In plaats van die keuze te doen, hebben belangrijke Europese landen zich wankelmoedig betoond: eerst hebben ze als een sappige wortel het NAVO-lidmaaatschap voorgehouden, vervolgens hebben zij bij nader inzien dat aanbod ingetrokken. De Amerikanen mochten daarna heroïsche taal uitslaan zonder daar noodzakelijkerwijs conclusies aan te verbinden.

Door dit alles maakt het westerse bondgenootschap een incoherente indruk; ook doet het, ondanks zijn reusachtige rijkdom, gecombineerd met de militaire kracht van Amerika, merkwaardig machteloos aan. De Europese democratieën moeten bedenken wat ze nu eigenlijk willen. Ze kunnen afhankelijk blijven van de bescherming van de VS, en ophouden met klagen, of ze kunnen de capaciteit opbouwen om zelf Europa te verdedigen – ongeacht hoe ze het wensen af te bakenen. De eerste mogelijkheid is niet echt meer aantrekkelijk in deze nadagen van de Pax Americana. De tweede is duur en riskant. Gezien de grote verdeeldheid binnen de Unie zullen de Europeanen waarschijnlijk gewoon doormodderen totdat een of andere ernstige crisis hen tot handelen dwingt – en dan zou het weleens te laat kunnen zijn.

Ian Buruma is hoogleraar aan het Bard College in New York.