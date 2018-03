Minder sterfte door borstkanker

Voorburg, 29 sept. Vorig jaar is het aantal sterfgevallen door borstkanker in Nederland verder gedaald. Voor het eerst maakte borstkanker minder slachtoffers onder vrouwen dan longkanker. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. In 2007 overleden 3.180 vrouwen aan borstkanker. Dat is bijna 5 procent minder dan in 2006. In de afgelopen tien jaar daalde de kans om aan borstkanker te overlijden met ruim een kwart. Onder vrouwen van 30 tot 50 jaar is borstkanker echter nog wel de belangrijkste doodsoorzaak.