Met een lege tas naar school

Nooit meer loodzware schooltassen en aanzienlijk goedkopere studieboeken. Elektronische boeken – ofwel e-books – kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van de regeling voor gratis schoolboeken die het huidige kabinet heeft aangekondigd. Maar waar blijven de uitgeverijen die elektronische schoolboeken aanbieden? En waar is de overheid die het gebruik van dit efficiënte en milieuvriendelijke medium in het onderwijs stimuleert?

De voordelen van e-books, de mp3-tjes van de boekenwereld, zijn legio. Je hebt er geen papier voor nodig, dus dat bespaart honderd procent op de drukkosten en een hoop bomen. Omdat de verspreiding van elektronische boeken volledig online geregeld kan worden, kunnen ze ook snel en tegen lage kosten worden gedistribueerd. De productie en distributie van een elektronisch schoolboek is gemiddeld ongeveer de helft goedkoper dan die van een papieren boek.

E-books hoeven ook niet in een bepaalde oplage te worden gedrukt. Ze kunnen daarom eenvoudig worden geactualiseerd. Ook het zelf publiceren van elektronische boeken is relatief simpel, waardoor scholen makkelijk hun eigen lesmateriaal in de vorm van een e-book kunnen produceren.

Maar, zeggen critici, elektronische boeken moet je lezen op een beeldscherm. Wie heeft daar zin in? En hoe moet dat in de klas? Voor het lezen van een roman is het lezen van een beeldscherm inderdaad onplezierig, maar voor schoolboeken geldt dat veel minder. Je moet daar toch al echt voor gaan zitten. En de huidige generatie jongeren, waar de boeken voor zijn bedoeld, is bovendien al vertrouwd met het lezen van beeldschermen.

Natuurlijk, niet alle e-books zijn even geschikt. De meest bekende, in de vorm van een pdf-bestand, zijn alleen te lezen op een gewone pc of notebook met een groot beeldscherm, en daardoor minder geschikt voor klassikaal gebruik. Maar er zijn al andere varianten, waarbij de lay-out kan worden aangepast aan de grootte van het beeldscherm (in vakkringen ‘reflowable’ genoemd). De tekst is dan op alle formaten goed leesbaar.

Speciaal voor het lezen van ‘reflowable’ e-books zijn er nu bovendien speciale e-readers ontwikkeld: apparaten met een beeldscherm van elektronisch papier. Het nadeel van e-readers is wel dat ze nu nog erg duur zijn; kosten lopen op tot 500 euro per stuk. Juist extra investeringen in de ontwikkeling en implementatie van e-books op scholen, van bedrijven én de overheid, zijn daarom extra gewenst.

Een besparing van de helft van de kosten moet immers zeer interessant zijn voor uitgevers van schoolboeken. Dan kunnen ze zich meer concentreren op hun corebusiness; het maken van boeken. Vreemd genoeg staan ze nog niet vooraan in de rij. Angst voor muziekindustrie-achtige toestanden (illegaal kopiëren) speelt daarbij een belangrijke rol. Die vrees is niet terecht, want er zijn vele manieren om de auteursrechten van e-books te beschermen. Ook de scholen zijn helaas nog terughoudend, maar juist een onderwijsinstelling is er bij gebaat om efficiënt gebruik te maken van de regeling voor gratis schoolboeken.

Wil de overheid de kosten van gratis schoolboeken binnen de perken houden, dan biedt het elektronische boek uitstekende mogelijkheden. Het belastinggeld hoeft dan alleen te worden besteed aan het ontwikkelen van hoogwaardige onderwijsmiddelen en niet aan papier en het rondrijden met boeken. Wie gaat deze elektronisch kar eindelijk trekken?

Michiel Hatenboer had een multimediale uitgeverij en adviseert nu uitgevers over elektronische publicaties.