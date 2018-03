Meneer Jol, herinnert u zich 3 maart ?02 nog?

De kruistocht van Dick Jol tegen de KNVB begint een beetje zielige vormen aan te nemen. De voormalige toparbiter schroomt niet om daar waar hij kan het scheidsrechtercorps af te vallen. In veel interviews gaf hij af op het niveau van de Nederlandse arbiters. Ze zouden geen persoonlijkheden zijn en worden veel te kort gehouden door ‘Jaap Castro’; waarmee Jol doelt op scheidsrechtersbaas Jaap Uilenberg.

Jol mocht gisteravond bij het programma Studio Voetbal van de NOS aanschuiven als analist. Sinds de publieke omroep weer over de televisierechten beschikt is dit discussieprogramma vooral verworden tot een ‘plaatje-met-een-praatje show’. Beelden van ernstige overtredingen, elleboogstoten, fopduiken, al dan niet gegeven strafschoppen, terechte of onterechte gele en rode kaarten kwamen talloze malen voorbij voorzien van Jols commentaar.

Het verwonderde niets dat Jol zijn voormalige collega’s keer op keer bleef afvallen. Zo hadden de achteraf vrijgesproken voetballers Sno van Ajax en Rankovic in de eerste speelronde nooit rood mogen krijgen. Zo werden in de ogen van Jol de voorbije weken een aantal doodschoppen door de scheidsrechters onterecht niet bestraft, verzuimden ze strafschoppen uit te delen of trapten ze juist weer kinderlijk in fopduiken. Kevin Blom kreeg gisteren nog wel een complimentje voor een goed toegepaste voordeelregel bij Groningen-Feyenoord, maar had volgens Jol niet één maar drie rode kaarten moeten trekken.

Jol zou toch als geen ander moeten weten dat het wel erg makkelijk is om na talloze herhalingen te constateren dat een scheidsrechter in de fout is gegaan. Herinnert u zich deze nog? Op 3 maart 2002 stortte de Griekse spits Nikos Machlas van Ajax zich tegen Feyenoord theatraal ter aarde. Slechts één man zag er een strafschop in. ‘Het Machlasje’, stond voortaan synoniem voor een geslaagde fopduik. De scheidsrechter? Dick Jol.

Koen Greven